Terörle etkin mücadele baraj yapımını hızlandırdı

DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen etkin mücadele sayesinde Silvan Barajı'nın yapımı hızlandı.

PKK'lı teröristler, yöre halkının kalkınmasına büyük katkı sunacak olan ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin önemli ayaklarından biri olan Silvan Barajı'nın yapımını engellemek için bugüne kadar çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.

Barajın tamamlanarak hizmete açılmasını akamete uğratmaya yönelik saldırılara rağmen çalışmalar sürerken, son dönemde terörle mücadeledeki yoğun çaba sayesinde barajın inşası hız kazandı.

"Barajın 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor"

Silvan Projesi'nin kilit tesisi olan 175,5 metre yüksekliği ile Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olma özelliğini taşıyan Silvan Barajı'nın en kısa sürede tamamlanması için gece gündüz hummalı çalışma yürütülüyor.

Baraj yapımında yaşanan hızlanma yöre halkını sevindirirken, terör saldırıları dolayısıyla yapımında 2 yıl gecikme yaşanan barajın 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. 6,5 milyar liraya mal olacak Silvan Projesi'nin, ülke ekonomisine yılda 1,2 milyar lira katkı sağlayacak.

305 bin kişiye istihdam sağlayacak

DSİ 10. Bölge Müdürü Murat Dağdeviren, AA muhabirine, Silvan Projesi'nin bütünüyle bir kalkınma projesi, bir devlet yatırımı olduğunu söyledi.

Silvan Barajının 175,5 metre yüksekliğinde, ön yüzü beton, kaya dolgu sınıfında Avrupa'nın en yüksek barajı olma özelliğini taşıdığına dikkati çeken Dağdeviren, baraj rezervuarda 7 milyar 300 metreküp suyun depo edileceğini kaydetti.

Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajlarının tamamlanmasıyla bölgeye sunulacak katkıya değinen Dağdeviren, "Ovada 2 milyon 350 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. Yılda, 2017 fiyatlarıyla 1.2 milyar lira net gelir artışı sağlanmış olacak, 305 bin kişiye de istihdam sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Güvenli ortamda çalışma yürütülüyor

Terörle mücadeledeki başarının baraj yapımına büyük katkı yaptığını aktaran Dağdeviren, "Güvenlik boyutu ile ilgili sıkıntılarımız söz konusu değil. Şantiye sahasında ve bölgede çok iyi güvenlik alınmış durumda." dedi.

"Şantiye bölgesinde hem çalışanların güvenli bir şekilde çalışma ortamı bulması hem de malzeme nakilleri bütün bu araçların geliş gidişlerinde sıkıntı yaşamamaktayız. Güvenlikle ilgili endişelerin ortadan kalkmış olmasında güvenlik güçlerinin büyük gayreti var. Terörle mücadeledeki başarı çalışma hızımızın yüzde 100 arttırdı." diyen Dağdeviren, huzur içerisinde çalışmaları hızla sürdürdüklerini aktardı.