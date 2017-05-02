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Teröristlerin tuzakladığı 2 patlayıcı düzeneği imha edildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı düzeneği güvenlik güçlerince kontrollü infilak ettirildi.

Teröristlerin tuzakladığı 2 patlayıcı düzeneği imha edildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı düzeneği güvenlik güçlerince kontrollü infilak ettirildi.

02 Mayıs 2017 Salı 12:08
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Teröristlerin tuzakladığı 2 patlayıcı düzeneği imha edildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı düzeneğinin imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi için sorumluluk bölgesinde alınan tedbirlerin devam ettiği belirtildi.

Elde edilen bilgilere dayanarak jandarma ekiplerince dün el yapımı patlayıcı araması yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki Mindiro Tepe mevkinde yol kenarı ile arazide toprağa gömülü, üzeri küllerle gizlenmiş 2 bidon içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmeyi müteakip, savcılığın talimatı doğrultusunda patlayıcı madde imha timince emniyetli şekilde infilak ettirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırHazroTerör örgütü Pkk
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