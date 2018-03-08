Teröristlerin tanksavarla yaraladığı siviller güvenli köye getirildi

AFRİN

Suriye'nin Afrin kırsalındaki Cinderes yakınlarında YPG/PKK'lı teröristlerin güvenli bölgeye sığınmak isteyen sivillerin bulunduğu kamyonete tanksavarla yaptığı saldırı sonucu yaralanan 3 çocuk ve bir kadın, Türkiye'deki tedavilerinin ardından terörden arındırılan Deyr Ballut köyüne yerleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından güvenliğin sağlandığı köyde hayatın normale dönmeye başlamasıyla evlerini terk ederek başka alanlara kaçan sivillerin geri dönüşü sürüyor.

Teröristlerin tanksavarlı saldırısına uğrayarak yaralanan 3 yaşındaki Meryem, 7 yaşındaki Esra ve 13 yaşındaki Zeynep ile 30 yaşındaki Hatice Hamo da tedavilerinin tamamlanmasının ardından getirildikleri köyde, yakınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Esra Hamo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavilerinin tamamlandığını belirterek, "Türk askerine ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Köyde yaşayan Ömer Ahmet Derkuş da YPG/PKK'lı teröristlerin kendilerine zor günler yaşattıklarını söyledi.

Örgüte katılmaları yönünde baskılar gördüklerini anlatan Derkuş, ''Bizler zulme uğradık, o teröristlerin yüzünden topraklarımızda rahat değildik, Türk askeri bölgemizi teröristlerden temizledikten sonra bizler de rahat ettik. Türk askerine minnettarız, çok şükür kendi topraklarımızda korkusuz dolaşıyoruz." diye konuştu.

Gıda yardımı için çalışma başlatılan bölgede yaşayan sivil halkın, ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yardımların yapılacağı alanlar belirlendiği bildirildi.