Teröristlerin tahrip ettiği yerleri kadınlar yeşertecek

Yaşamı hiçe sayan hedef tanımaz saldırılar gerçekleştiren terör örgütü PKK mensuplarından temizlenen bölgelerde teröristlerin kaçarken izlerini kaybettirmek için ateşe vererek tahrip ettiği ormanlar ve dağların yeşertilmesi için kadınlar da fidan dikiyor.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında müdürlük bünyesindeki 300'ü kadın 600 kadrolu ve taşeron personel, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'de 14 milyon fidanı toprakla buluşturacak.

Kadınların elinde anne şefkati ile dikilen özenle bakımı yapılan fidanlarla terörün tahrip ettiği ve yaktığı dağlar ile ormanlık alanların yeşertilmesi amaçlanıyor.

"Fidanlar büyüyecek, gölgesinde oturacağız"

Tarihi Harput Mahallesi'ndeki fidan dikim sahasında çalışan 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Hülya Yırgaş, dağların yeşermesini istediklerini dile getirerek, "Hem biz hem dağlar kazanıyor. Fidanlar büyüyecek, gölgesinde oturacağız." dedi.

"Terör olayları nedeniyle ormanlar yakıldı"

Yeşim Yıldırım (56) "Daha önce memleketimiz yeşildi. Terör olayları nedeniyle ormanlar yakıldı, söküldü. O yüzden de yeşillik çok azaldı. Şimdi fidanları ekersek biz görmesek de çocuklarımız, gelecekte insanlar rahat oturur, hava temiz olur, doğa güzelleşir." diye konuştu.

Çalışmada görev alan 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Gülistan Türkeş ise diktiği fidanların gölgesinde torunlarının oturacağını, bunun da kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat da sorumluluk bölgelerindeki Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'de bu yıl 14 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.