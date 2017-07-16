Teröristlerin şehit ettiği öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

GÜMÜŞHANE

Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca katledilen sınıf öğretmeniNecmettin Yılmaz için memleketi Gümüşhane'de cenaze töreni düzenlendi.

Torul ilçesinde Hükümet Konağı önünde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehit öğretmenin özgeçmişi okundu.

Törene katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, ağabeyi Ahmet, kardeşleri Yahya ve Hayrunnisa Yılmaz ile diğer aile fertlerine taziyelerini iletti.

Anne Gülay Yılmaz ve diğer yakınları, Necmettin Yılmaz'ın tabutu başında gözyaşı döktü, ağıt yaktı.

"Necmettin evladımızın hesabı mutlaka sorulacaktır"

Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için Allah’tan rahmet diledi, ailesine, yakınlarına ve millete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu adına başsağlığı dileklerini iletti.

"Allah bir daha böyle acılar göstermesin." diyen Yılmaz, "Biz her zaman şunu söyleriz; bizlerin başına bir musibet gelince 'şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz.' deriz. Ölüm mutlak bir gün herkesin kapısını çalacak ne bir dakika ileri gidebilir ne bir dakika geri kalır. Ecel geldikten sonra ölümün vadesini değiştirebilmek mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Alçak saldırıların asla amacına ulaşamayacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Necmettin evladımızın da hesabı mutlaka sorulacaktır. Terör ülkemizde hiçbir zaman kazanamayacaktır, kaybetmeye mahkumdur. Ülkemizi bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, eğitim ailemizi millete hizmet yolundan bir adım geriye attıramayacaklar. Hepimizi derin bir acıya boğan, eğitime ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine yapılan bu terör saldırısını lanetliyor, şehit öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milli eğitim camiasına başsağlığı diliyorum."

Vatandaşların, "şehitler ölmez vatan bölünmez", "kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attığı törenin ardından şehidin naaşı, askerler ve vatandaşların omuzlarında aynı mevkideki Yeni Cami'nin önüne taşındı.

Şehit için kılınan cenaze namazında bakanlar Yılmaz ve Işık ile baba Hamit Yılmaz ve şehidin ağabeyi Ahmet Yılmaz birlikte saf tuttu.

Şehidin tabutuna sarılan kız kardeşi, "Seninle gurur duyuyorum, hainleri sevindirmeyeceğiz, ağlamayacağız." dedi.

Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bakanlar Işık ve Yılmaz, kabre toprak attı.

Bakan Yılmaz, şehidin babası Hamit Yılmaz'a oğlunun tabutu üzerindeki Türk bayrağını, Bakan Işık ise fotoğrafını teslim etti.

Kabir başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Geçen ay sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünden memleketi Gümüşhane'ye giden Necmettin Yılmaz'ın otomobili kurşunlanmış ve araç Pülümür Vadisi'nde yanmış halde bulunmuştu.

Tunceli Valiliği, 12 Temmuz'da Pülümür Çayı'nın kenarında erkek cesedi bulunduğunu ve yapılan DNA incelemesi sonucu cesedin Yılmaz'a ait olduğunun kesinleştiğini kaydetmişti.