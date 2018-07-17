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Teröristlere yardım eden şüpheliye hapis istemi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında kırsaldan gelen örgüt mensuplarına yardım ettiği iddia edilen şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Teröristlere yardım eden şüpheliye hapis istemi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında kırsaldan gelen örgüt mensuplarına yardım ettiği iddia edilen şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

17 Temmuz 2018 Salı 14:01
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Teröristlere yardım eden şüpheliye hapis istemi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında kırsaldan gelen teröristlere yardım ettiği iddia edilen şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet Savcılığınca örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen tutuksuz sanık N.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık için ''silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, emniyet güçlerince yakalanan Suriye uyruklu A.N. isimli şahsın üzerinde ele geçirilen cep telefonunun yapılan incelemesinde, şahsın, şüpheli N.B. ile telefon görüşmesi yaptığının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

''04.12.2016 tarihinde yakalanan Suriye uyruklu A.N. isimli kişinin üzerinden ele geçirilen ve yazılış itibarıyla PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarınca gönderildiği aşikar olan not kağıdı ile bu not kağıdını taşıyan A.N. isimli kişiden ele geçirilen cep telefonun imajlarında, yakalandığı tarihte şüpheli N.B. ile irtibat kurduğunu gösterir kayıtlar birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli N.B'nin PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olup, kırsal alandan şehir merkezine gelen teröristlerle irtibatlı olduğu ve bu teröristlere yardım ettiği, bu suretle üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçunu işlediği anlaşılmakla, cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''

N.B. ise iddianamede yer alan savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Şüphelinin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKAdanaHapis Istemi
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