Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; hükümetin, güvenlik güçlerinin, istihbarat birimlerinin, yetkili ve görevli diğer kamu görevlilerinin terörle mücadele etmelerinin vazifeleri olduğunu belirtti.
Terörle mücadelede görevli herkesin bugüne dek vazifesini, şehitliği, gaziliği göze alarak yaptığı gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Bizler, terör, terör örgütü ve teröristlere dair gördüğümüz, duyduğumuz her bilgiyi, yetkililere ileterek terörle mücadeleye destek olmalıyız. Terör, terör örgütü ve teröristlere dair görgü, duyum ve bilgimizi yetkililere iletmek, ahlaksızlık veya suç değil, vatandaşlık ödevidir. Eğer gördüğümüz, duyduğumuz ve bildiğimiz şeyleri yetkililere iletmezsek, terör saldırılarında şehit ve gazilerden manen sorumlu oluruz."
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