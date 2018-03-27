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Teröristler ormanı ateşe verdi

Amanos Dağları'ndaki operasyon sırasında terör örgütü mensuplarının iki farklı noktadan çıkarttığı yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

Teröristler ormanı ateşe verdi

Amanos Dağları'ndaki operasyon sırasında terör örgütü mensuplarının iki farklı noktadan çıkarttığı yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

27 Mart 2018 Salı 16:36
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Teröristler ormanı ateşe verdi

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, terör operasyonu yürütülen Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'ndaki iki farklı noktadan yangın ihbarı aldıklarını söyledi.

Bölgeye ekip sevk edildiğini belirten Ketmen, "Operasyondan sonra terör unsurlarının, gizlenmek amacıyla bölgedeki iki noktayı ateşe verdiğini tahmin ediyoruz. Üç tim, 6 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir kepçe ve 5 teknik elemanla iki yangına da müdahale etti. Şu an noktalar kontrol altına alındı, ekiplerimizin soğutma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

Ketmen, yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Orman Bölge MüdürlüğüAmanos Dağları
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