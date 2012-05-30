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"Teröre karşı atılan her adımı destekliyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Üzerinde yaşadığımız coğrafyada teröre karşı atılan her adımı destekliyoruz'' dedi.

"Teröre karşı atılan her adımı destekliyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Üzerinde yaşadığımız coğrafyada teröre karşı atılan her adımı destekliyoruz'' dedi.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 09:22
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Vural, MHP Kadirli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen, ''Ülkede Birlik, Ülküde Birlik'' gecesine katılmak üzere geldiği kentte partililer tarafından karşılandı.

Konvoy eşliğinde şehir turu atan Vural, daha sonra geldiği parti binasında yaptığı açıklamada, Kadirli'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Vural, bir gazetecinin terörle mücadele konusundaki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

''2002 yılında sıfır terörle iktidara geldiler. Fakat 10 yıldan bu yana terör aldı başını gitti. Devlet uyudu, uyuttular. Devlet uyuduğu zaman çakallar saldırdı. Terör, partiler üstü bir konudur. Üzerinde yaşadığımız coğrafyada teröre karşı atılan her adımı destekliyoruz. Başbakan şimdi çıkmış, 'Bahçeli haklı' diyor. Biz her zaman doğruyu söyledik. Hiçbir zaman eğilmedik, bükülmedik.

Hükümet yanlış yoldadır. Hükümet terörle müzakereyi terörle mücadelenin bir parçasıymış gibi koymaktadır. Bu, son derece yanlıştır. Hükümeti uyarıyorum, terörün, terör örgütünün demokrasimizi teslim almasına izin vermeyin. Terör örgütünü, PKK'yı besleyenleri muhatap almayın. Muhatap aldığınız her adım, attığınız her adım terör örgütünü cesaretlendirir ve silahla bu millete her türlü dayatmayı yapar. MHP olarak ülkenin birliği ve beraberliği için atılan her adıma destek verdiğimiz gibi, vermeye de hazırız.''

Vural, 28 Şubatla ilgili soruya ise ''Darbelerin her türlüsüne karşıyız. 28 Şubat darbesi millet egemenliğini yok sayan bir durumdur. Sadece 28 Şubat değil 27 Nisan ve 4 Mayıs'ta olanlar da araştırılsın. Hukuka ve millete karşı olanlar darbe yapar. MHP olarak sorunların hukuk çerçevesi içerinde çözülmesini istiyoruz. Türkiye, hiçbir tehdit ve baskıya boyun eğmeyen bir ülkedir. Bu milletin egemenliğini ve iradesini hiçbir tehdit, hiçbir baskı vesayet altına alamayacaktır. MHP olarak bu konuda kararlıyız'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 01:29
Anahtar Kelimeler:
MHP
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