Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112157
ALTIN
157.613
DOLAR
3.8572
STERLİN
5.0481
EURO
4.4745
Ticari araçlara yoğun denetim
Ticari araçlara yoğun denetim
Yaşam süresini uzatan egzersiz
Yaşam süresini uzatan egzersiz
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Merve ile "Çorba" ettik 
Merve ile "Çorba" ettik 
Erdoğan dört rektör atadı
Erdoğan dört rektör atadı

TERÖRE AĞIR DARBE

Son bir haftada 80 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 68'i ölü, 6'sı sağ, 6'sı da teslim olmak üzere 80 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TERÖRE AĞIR DARBE

Son bir haftada 80 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 68'i ölü, 6'sı sağ, 6'sı da teslim olmak üzere 80 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 13:14
0 Okunma
TERÖRE AĞIR DARBE

ANKARA İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 476 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu belirlenen PKK/KCK, DEAŞ, FETÖ/PDY ve aşırı sol örgüt mensubu 974 kişi gözaltına alınırken, 68'i ölü, 6'sı sağ, 6'sı da teslim olmak üzere 80 terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlar sonucunda Diyarbakır'da 26, Bitlis'te 10, Tunceli'de 8, Mardin'de 2 ve Erzincan'da bir olmak üzere 47 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 4 ton gıda maddesi, 23'ü ağır ve uzun namlulu 36 silah, 637 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 16 el bombası, bin 572 muhtelif mühimmat ele geçirildi. Ayrıca 18 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 508 operasyonda ise bin 263 kilogram esrar, 237 kilogram eroin, 2 kilogram bonzai, bir kilogram afyon sakızı, 3 kilogram metamfetamin, 1,5 kilogram kokain, 24 bin 254 uyuşturucu hap, 9 bin 612 kök kenevir bitkisine el konuldu. Ayrıca 798 bin 979 kaçak sigara, 57 bin 430 litre akaryakıt ele geçirildi, bu operasyonlar kapsamında 3 bin 350 şüpheli gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik projeli çalışma kapsamında 37 ilde 360 şüpheli yakalandı.​

AA

Anahtar Kelimeler:
TerörPKKTürkiyeKuzey Irak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askeri öğrencilere sahte sosyal medya hesabı açtırmışlar
Askeri öğrencilere sahte sosyal medya hesabı açtırmışlar
Yazarımız Atilla Çilingir TÜYAP'ta
Yazarımız Atilla Çilingir TÜYAP'ta
FETÖ'nün sözde 'Niğde büyük bölge imamı' tutuklandı
FETÖ'nün sözde 'Niğde büyük bölge imamı' tutuklandı
Ticari araçlara yoğun denetim
Ticari araçlara yoğun denetim
Bakanlıktan 'patlayan' uçan balonlara önlem
Bakanlıktan 'patlayan' uçan balonlara önlem
'Orhanlı gişeleri' davasında 187 sanık hakim karşısında
'Orhanlı gişeleri' davasında 187 sanık hakim karşısında
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor
Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası başladı
Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası başladı
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ