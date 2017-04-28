'Terörden kurtulmanın yolu peygamber sevdasında buluşmaktır'

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Kutlu Doğum Haftası, ülke genelinde düzenlenen 400'e yakın etkinlikle kutlanıyor. Platform "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" başlığı altında programlar gerçekleştiriyor.

Peygamber Sevdalıları Platformu Genel Başkanı Adnan Akgönül, programları Türkiye'nin dört bir yanından gelen talepler doğrultusunda planladıklarını, hafta sonu da Diyarbakır'da etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Bugün tüm dünyada insanların en fazla aradığı, hasretle peşinden koştuğu şeyin "adaletin tecellisi, haksızlıklara çözüm bulunması" olduğunu anlatan Akgönül, "Bunu farklı adreslerde aramak yerine, inancımızın temel taşı peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hak ve adalet konusundaki öğretilerini, uygulamalarını tekrar canlandıralım." diye konuştu.

Akgönül, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle Hazreti Muhammed'in misyonunu, örnek hayatını ve mesajını insanlara tekrar hatırlatmayı amaçladıklarını bildirdi.

"Peygamberimiz İslam kardeşliğini öğretti"

Akgönül, terör ve şiddet politikası uygulayan yapıların oluşmasında en büyük etkenin, Hazreti Muhammed'in hayatı ve Kur'an-ı Kerim'den uzak durulması olduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed'in kötülüklerle mücadele ettiğini dile getiren Akgönül, "O zaman da terör, katliam ve zorbalıklar vardı. Peygamber efendimiz öyle muazzam uygulama ve plan yürüttü ki zalimleri bile zulümlerinden kurtardı. Onlara hidayeti sundu, İslam kardeşliğini öğretti. Ölülerden diriler çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın kitleler halinde Hazreti Muhammed'e bağlanmasıyla sorunların giderileceğini belirten Akgönül, şunları kaydetti:

"Terörle halkımızı sindirmeye ve huzurunu kaçırmaya çalışan yapılara baktığımızda, aslında bu konuda figüran olanların tamamı halkımızdan insanlar. Bir şekilde birilerin etkisinde kalmışlar ve bu kötü işlere çalışmışlar. Bunların üzerine kırmızı çizgi çizmek yerine, bunları da kucaklayacak ve yanlış yoldan kurtaracak çözüm üretelim. Zulme bulaşmış, insanlara eziyet veren, ırkı, dili, rengi ne olursa olsun, bütün terör, anarşi, zulüm yapılarından kurtulmanın adresi, peygamber efendimizi sevmek ve peygamber sevdasında buluşmaktır. O zaman herkes kendi hakkı ve adaletine ulaşacaktır. Zulümden, haksızlıktan kurtulmak isteyenler çareyi başka yerlerde aramasınlar. Gelsinler, kültürümüzün özünü teşkil eden, dinimizin rehberi Hazreti Muhammed'in mücadelesinde ve mesajlarına baksınlar."