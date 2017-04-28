Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94655
ALTIN
144.733
DOLAR
3.5468
STERLIN
4.5960
EURO
3.8654
'Doğa dostu kalem'
'Doğa dostu kalem'
Hazinede 4,5G bereketi
Hazinede 4,5G bereketi
Trafik sigortasında 'taksit' sorunu
Trafik sigortasında 'taksit' sorunu
Futbolcular değişimi yakaladı
Futbolcular değişimi yakaladı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına ilk dalışını yaptı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına...

'Terörden kurtulmanın yolu peygamber sevdasında buluşmaktır'

Peygamber Sevdalıları Platformu Genel Başkanı Akgönül, "Zulme bulaşmış, insanlara eziyet veren bütün terör, anarşi, zulüm yapılarından kurtulmanın adresi, peygamber efendimizi sevmek ve peygamber sevdasında buluşmaktır." dedi.

'Terörden kurtulmanın yolu peygamber sevdasında buluşmaktır'

Peygamber Sevdalıları Platformu Genel Başkanı Akgönül, "Zulme bulaşmış, insanlara eziyet veren bütün terör, anarşi, zulüm yapılarından kurtulmanın adresi, peygamber efendimizi sevmek ve peygamber sevdasında buluşmaktır." dedi.

28 Nisan 2017 Cuma 12:56
37 Okunma
'Terörden kurtulmanın yolu peygamber sevdasında buluşmaktır'

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Kutlu Doğum Haftası, ülke genelinde düzenlenen 400'e yakın etkinlikle kutlanıyor. Platform "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" başlığı altında programlar gerçekleştiriyor.

Peygamber Sevdalıları Platformu Genel Başkanı Adnan Akgönül, programları Türkiye'nin dört bir yanından gelen talepler doğrultusunda planladıklarını, hafta sonu da Diyarbakır'da etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Bugün tüm dünyada insanların en fazla aradığı, hasretle peşinden koştuğu şeyin "adaletin tecellisi, haksızlıklara çözüm bulunması" olduğunu anlatan Akgönül, "Bunu farklı adreslerde aramak yerine, inancımızın temel taşı peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hak ve adalet konusundaki öğretilerini, uygulamalarını tekrar canlandıralım." diye konuştu.

Akgönül, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle Hazreti Muhammed'in misyonunu, örnek hayatını ve mesajını insanlara tekrar hatırlatmayı amaçladıklarını bildirdi.

"Peygamberimiz İslam kardeşliğini öğretti"

Akgönül, terör ve şiddet politikası uygulayan yapıların oluşmasında en büyük etkenin, Hazreti Muhammed'in hayatı ve Kur'an-ı Kerim'den uzak durulması olduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed'in kötülüklerle mücadele ettiğini dile getiren Akgönül, "O zaman da terör, katliam ve zorbalıklar vardı. Peygamber efendimiz öyle muazzam uygulama ve plan yürüttü ki zalimleri bile zulümlerinden kurtardı. Onlara hidayeti sundu, İslam kardeşliğini öğretti. Ölülerden diriler çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın kitleler halinde Hazreti Muhammed'e bağlanmasıyla sorunların giderileceğini belirten Akgönül, şunları kaydetti:

"Terörle halkımızı sindirmeye ve huzurunu kaçırmaya çalışan yapılara baktığımızda, aslında bu konuda figüran olanların tamamı halkımızdan insanlar. Bir şekilde birilerin etkisinde kalmışlar ve bu kötü işlere çalışmışlar. Bunların üzerine kırmızı çizgi çizmek yerine, bunları da kucaklayacak ve yanlış yoldan kurtaracak çözüm üretelim. Zulme bulaşmış, insanlara eziyet veren, ırkı, dili, rengi ne olursa olsun, bütün terör, anarşi, zulüm yapılarından kurtulmanın adresi, peygamber efendimizi sevmek ve peygamber sevdasında buluşmaktır. O zaman herkes kendi hakkı ve adaletine ulaşacaktır. Zulümden, haksızlıktan kurtulmak isteyenler çareyi başka yerlerde aramasınlar. Gelsinler, kültürümüzün özünü teşkil eden, dinimizin rehberi Hazreti Muhammed'in mücadelesinde ve mesajlarına baksınlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
Peygamber Sevdalıları PlatformuAdnan AkgönülHak Ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barzani'yi kabulü başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barzani'yi kabulü başladı
Burn Electropol Festivali 29 Nisan'da Maslak Arena’da
Burn Electropol Festivali 29 Nisan'da Maslak Arena’da
"Cizre baştan sona ihya edilecek"
"Cizre baştan sona ihya edilecek"
Burn Electropol Festivali 2017 Line-Up'ı Açıklandı!
Burn Electropol Festivali 2017 Line-Up'ı Açıklandı!
Başkentte trafiğe '1 Mayıs' düzenlemesi
Başkentte trafiğe '1 Mayıs' düzenlemesi
AK Parti'yi işgal girişimi davasında ara karar
AK Parti'yi işgal girişimi davasında ara karar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ