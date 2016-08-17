'Terör ve cinsel suçlar kapsam dışı'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bugün yayınlanan 671 Sayılı KHK'da yer alan bazı mahkumlara yönelik denetimli serbestlik ve erken salıverme hükümlerine ilişkin düzenlemeyle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Terör ve kasten öldürme gibi suçları kapsamayan düzenlemeden, anne babaya, eş ve çocuklara yönelik suç işleyenler de yararlanamayacak. Bununla birlikte cinsel dokunulmazlığa, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar da bu düzenleme dışında tutuldu." paylaşımında bulunan Kaya, ayrıca beden ve ruh bakımından kendini koruyamayacaklara (çocuk,yaşlı, engelli) yönelik işlenen suçların da denetimli serbestlik kapsamı dışında olduğunu belirtti.

Aile bireylerine, dezavantajlı kesimlere, cinsel dokunulmazlık ve özel hayata yönelik suçların kapsam dışı bırakıldığını vurgulayan Kaya, düzenlemenin 1 Temmuz 2016'dan önce işlenmiş suçları içerdiğine işaret etti.