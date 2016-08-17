Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118235
ALTIN
162.680
DOLAR
3.8382
STERLİN
5.3283
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Terör ve cinsel suçlar kapsam dışı'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, KHK'da yer alan denetimli serbestlik ve erken salıverme hükümlerine ilişkin, "Terör, kasten öldürme ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bu düzenleme dışında tutuldu." dedi.

'Terör ve cinsel suçlar kapsam dışı'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, KHK'da yer alan denetimli serbestlik ve erken salıverme hükümlerine ilişkin, "Terör, kasten öldürme ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bu düzenleme dışında tutuldu." dedi.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 11:56
483 Okunma
'Terör ve cinsel suçlar kapsam dışı'

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bugün yayınlanan 671 Sayılı KHK'da yer alan bazı mahkumlara yönelik denetimli serbestlik ve erken salıverme hükümlerine ilişkin düzenlemeyle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. 

"Terör ve kasten öldürme gibi suçları kapsamayan düzenlemeden, anne babaya, eş ve çocuklara yönelik suç işleyenler de yararlanamayacak. Bununla birlikte cinsel dokunulmazlığa, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar da bu düzenleme dışında tutuldu." paylaşımında bulunan Kaya, ayrıca beden ve ruh bakımından kendini koruyamayacaklara (çocuk,yaşlı, engelli) yönelik işlenen suçların da denetimli serbestlik kapsamı dışında olduğunu belirtti.

Aile bireylerine, dezavantajlı kesimlere, cinsel dokunulmazlık ve özel hayata yönelik suçların kapsam dışı bırakıldığını vurgulayan Kaya, düzenlemenin 1 Temmuz 2016'dan önce işlenmiş suçları içerdiğine işaret etti.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 11:56
Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaKhk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ