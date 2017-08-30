Terör saldırısında hayatını kaybeden 2 sivil toprağa verildi

ADANA

Diyarbakır-Bismil karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Gürses ve Mustafa Yılmaz Adana'da toprağa verildi.

Gürses'in (56) cenazesi, Adana Asri Mezarlık morgundan alınarak, önce evinin bulunduğu merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evine götürülerek helallik alındı.

Ardından Gürses'in cenazesi törenin düzenleneceği Sabancı Merkez Camisine getirildi. Tören sırasında Gürses'in eşi Hicran Gürses, tabutuna sarılarak, "Aslanım, paşam, babanız gitti. Babanız şehit oldu." diyerek ağladı.

Gürses'in kızları Gamze, Gizem ve Gözde ise "Paşamız gitti" diyerek annelerine sarıldı. Bu arada Hicran Gürses oğlu Görkem'e "Artık, evimizin direği sensin. Baban şehit oldu. Ben dik duruyorum. Baban sana 'Bana bir şey olursa kardeşlerine sen bakacaksın, ablalarını koru, anneni hiç üzme' derdi." dedi.

AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı da Gürses'in eşine sarılarak başsağlığı diledi. Tören sırasında fenalık geçiren Gürses'in yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

İl Müftü Yardımcısı Ahmet Hamdi Yazar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Gürses'in cenazesi Adana Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Yılmaz, Pozantı'da defnedildi

PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Yılmaz'ın (56) cenazesi ise Adana'nın Pozantı ilçesinde defnedildi.

Yılmaz'ın Pozantı Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, ilçeye bağlı Alpu Mahallesi'ne getirildi. Evinde helallik alınmasının ardından cenaze törenin düzenleneceği Alpu Merkez Camisi'ne götürüldü.

Pozantı Müftüsü Seyfullah Aruk, namaz öncesi yaptığı konuşmada, güçlü milletlerin çekemeyeni ve düşmanının çok olacağını ancak düşmanlar ne yaparlarsa yapsınlar bu vatanın ilelebet payidar kalacağını belirtti.

Tören sırasında Yılmaz'ın eşi Nurgül ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kızı Yaren ise "baba" diyerek ağladı. Bu sırada fenalaşan Nurgül Yılmaz'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Kılınan namazın ardından Yılmaz'ın naaşı Alpu Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Diyarbakır-Bismil karayolunda dün askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetmişti.