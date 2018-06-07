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Terör saldırılarının faili teröristler etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bu yıl 1 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit edildiği iki terör saldırısının faillerinden olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Terör saldırılarının faili teröristler etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bu yıl 1 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit edildiği iki terör saldırısının faillerinden olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 15:15
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Terör saldırılarının faili teröristler etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bu yıl 1 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit edildiği iki terör saldırısının faillerinden olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırHANİTerörPKK
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