Terör saldırılarının faili teröristler etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bu yıl 1 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit edildiği iki terör saldırısının faillerinden olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
AA
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bu yıl 1 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit edildiği iki terör saldırısının faillerinden olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bu yıl 1 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit edildiği iki terör saldırısının faillerinden olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bu yıl 1 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit edildiği iki terör saldırısının faillerinden olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
AA