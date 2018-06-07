Terör saldırılarının faili teröristler etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bu yıl 1 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit edildiği iki terör saldırısının faillerinden olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.