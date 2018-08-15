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Terör örgütünün sözde yurt dışı sorumlusu Kapıkule'de yakalandı

MİT ve polisin operasyonunda gözaltına alınan terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür sanat ve mali sorumlularından olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Terör örgütünün sözde yurt dışı sorumlusu Kapıkule'de yakalandı

MİT ve polisin operasyonunda gözaltına alınan terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür sanat ve mali sorumlularından olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:57
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Terör örgütünün sözde yurt dışı sorumlusu Kapıkule'de yakalandı

Edirne'de, terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür, sanat ve mali sorumlularından olduğu öne sürülen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışına çıkmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Azimet Fırato, MİT Edirne Bölge Başkanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür sanat ve mali sorumlularından olduğu ileri sürülen ve Türk vatandaşlığından çıkarılması sonrası Avusturya vatandaşlığına geçen Azimet Fırato, emniyete götürüldü.

Azimet Fırato, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneKapıkule
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