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Terör örgütünün kadın yapılanmasına ağır darbe

Son dönemde çoğu "aranan terörist" listesinde yer alan kadın teröristlerin öldürülmesiyle, bölücü terör örgütünün sözde kadın yapılanmasında çöküş yaşanmaya başlandı.

Terör örgütünün kadın yapılanmasına ağır darbe

Son dönemde çoğu "aranan terörist" listesinde yer alan kadın teröristlerin öldürülmesiyle, bölücü terör örgütünün sözde kadın yapılanmasında çöküş yaşanmaya başlandı.

14 Eylül 2018 Cuma 11:28
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Terör örgütünün kadın yapılanmasına ağır darbe

Güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlar bölücü terör örgütünün sözde kadın yapılanmasına darbe vurdu.

Örgütün kadın yapılanmasındaki çöküş 2 Kasım 2017'de Şırnak Bestler Dereler bölgesine düzenlenen operasyonda Hülya Eroğlu'nun etkisiz hale getirilmesiyle başladı.

Sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi "Delal Amed" kod adlı Eroğlu, kırmızı listede olup yurt içinde bulunan tek kadın teröristti. Örgütün kadın yapılanması olan YJA Star'ın başındaki Hülya Eroğlu, çok sayıda güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumluydu.

Hülya Eroğlu'nun etkisiz hale getirilmesiyle başlayan silahlı sözde kadın kollarındaki dağılma süreci TSK'nın bölgede aralıksız yürüttüğü operasyonlarla daha da hız kazandı. Son 3 ayda 2 kadın terörist yakalandı, 14 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Hava harekatında vuruldu

Etkisiz hale getirilen kadın teröristlerden "Delila Çiya" kod adlı Ceylan Buğan gri listede, "Hakkı Şiyar" kod adlı Deniz Yüksel yeşil listede, "Silvan Jinda" kod adlı Pınar Yıldırım da turuncu listede yer alıyordu.

İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde turuncu listede yer alan Pınar Yıldırım, Tunceli'de 14 Ağustos 2018'de gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilmişti. Yıldırım, PKK'nın silahlı kadın teröristleri sözde batı cephesi sorumlusuydu.

Etkisiz hale getirilen kadın teröristlerin örgüt üzerinde büyük bir moral kaybına neden olduğu ve verilen kayıpların örgütün silahlı kadın grubunu dağılma noktasına getirdiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüPKK
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