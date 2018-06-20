Terör örgütünün barınma alanları hava harekatıyla vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başta Kandil olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik son dönemdeki operasyonlarında 200'e yakın terörist etkisiz hale getirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün barınma alanları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatlarıyla vuruluyor.

Başta Kandil olmak üzere Hakurk, Zap ve Avaşin'de terör örgütü tarafından kullanılan alanlar jetlerin harekatlarıyla baskı altına alınıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, insansız hava araçlarıyla da sürekli kontrol ettiği sınır hattında teröristlere hareket etme şansı tanımıyor.

Bu kapsamda Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatlarında 61 terörist etkisiz hale getirildi. 12 Haziran'daki hava harekatında PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlularından birinin de arasında olduğu 26 terörist öldürüldü, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan 12 hedef imha edildi.

TSK'nın Kandil başta olmak üzere Hakurk, Avaşin-Basyan'a yönelik hava harekatının bir bölümü TSK'nın komuta kademesi tarafından da yakından takip edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ne gitti. Komutanlar buradan hava harekatlarının bir bölümünü takip etti. TSK'nın 15 Haziran'da Kandil'e yönelik hava harekatında da PKK üyesi 35 terörist etkisiz hale getirildi.

Silah depoları, barınma alanları imha ediliyor

Bu arada teröristle mücadele sadece Kandil'le sınırlı kalmıyor. Hudut güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK'nın söz konusu bölgelerdeki barınma alanlarının imha edilmesi, terör örgütüne ait mühimmatın yurda girişinin önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından kullanılan diğer bölgeler da Türk Silahlı Kuvvetlerince vuruluyor.

Haziran ayının ilk haftasında Hakurk, Gara, Metina, Zap ve Avaşin Basyan'a düzenlenen hava harekatlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütünün söz konusu bölgelerde sığınak, silah deposu, barınak olarak kullandığı 20'ye yakın hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 9 Haziran'da Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatında 3, 10 Haziran'daki hava harekatında ise Şırnak'ın Bestler-Dereler ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi. 16 Haziran'da da savaş uçakları, Zap, Avaşin-Basyan ile Hakkari'nin Çukurca kırsalındaki terör hedeflerini vurdu. Hava harekatında 9 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ile Diyarbakır ve Şırnak kırsallarında 17-18 Haziran'da düzenlediği hava harekatlarında da 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Sınır ötesine uzanan operasyon

Hava harekatlarının yanı sıra kara unsurlarının da sınır ötesinde belirlenen hedeflere yönelik kara harekatı sürüyor. Hakkari'deki 3. Piyade Tümen Komutanlığı komutasında yürütülen operasyon Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine kadar uzanıyor.

Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak Operasyonu'na Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da destek veriyor. Belirlenen hedefler savaş uçaklarıyla bombalanırken keşif ve gözetleme görevlerinde insansız hava araçları da görev alıyor. Operasyon kapsamında güvenlik güçleri yaklaşık 30 kilometre derinlikteki alanda etkili olmaya başladı.

Sınırın ötesinde devam eden operasyonla hudut güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK'nın söz konusu bölgelerdeki barınma alanlarının imha edilmesi planlanıyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen aralıksız sürdürülen operasyonla bölücü terör örgütüne ait mühimmatın yurda girişinin önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Güvenlik güçleri, operasyon kapsamında 130'dan fazla teröristi etkisiz hale getirirken sınır hattının ilerisinde yeni gözetleme alanları, üs bölgeleri oluşturdu.

Hükümet yetkilileri, operasyonların geçici olmadığı, bütün teröristler bölgeden temizlenene ve tehdit olmaktan çıkarılana kadar devam edeceği mesajını verirken Türkiye'nin ısrarla Kandil üzerinde durduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son operasyonlarda çok önemli toplantı alanlarının vurulduğunu açıklamıştı.