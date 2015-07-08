Terör örgütünden sınırda provokasyon talimatı

ANKARA

Bu talimat doğrultusunda yapılan toplantıda ise bölgedeki bazı köylerin sakinlerinin, sınırı geçmeye çalışmaları, geçemedikleri takdirde bölgede bulunan askerlere yoğun bir şekilde taşlı ve sopalı saldırıda bulunmaları kararlaştırıldı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde Haftanin Bölgesi Ş.Rojhat Birimi Sorumlusu olarak faaliyet yürüten bir bölücü terör örgütü mensubu tarafından Şırnak'ın Uludere ilçesi genelinden bir heyet oluşturulması, sınır hattı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından alınan emniyet tedbirlerinin kaldırılması, bölgenin sözde sınır ticaretine açılması konusunda askeri ve mülki makamlarla görüşme yapılması talimatı verildi.

Söz konusu talimatta, bu makamlardan olumsuz yanıt alınması durumunda tüm bölge halkının sınır hattında bulunan salatalık pınarı bölgesinde oturma eylemi yapması ve bu eylemi, sınır kaçakçılara açılıncaya kadar devam ettirmesi istendi.

Bu talimat doğrultusunda, Gülyazı köyünde ikamet eden A.B. kendi evinde Ortasu ve Gülyazı köyleri ileri gelenleri ile bir toplantı yaptı.

Bu toplantıda, önümüzdeki günlerde Ortasu, Gülyazı ve civar köylerden halkın toplanarak Şirit Yaylası mevkisine gitmeleri, buradan sınırın karşı tarafına geçmeye çalışmaları, geçemedikleri takdirde bölgede bulunan askerlere yoğun bir şekilde taşlı ve sopalı saldırıda bulunmaları kararı alındı.

Toplantıda ayrıca köylülerin, yine de sınırı geçmezlerse sınırı geçene kadar bölgede oturma eylemi yapmaları, askerlere taşlı ve sopalı saldırıda bulunmaları, bölgeye HDP'li milletvekillerini çağırarak kendilerine destek vermelerinin sağlanması ve bu uygulamayı sistematik hale getirmeleri kararlaştırıldı.

Söz konusu toplantıya katılanlar, son seçimden sonra artık kendilerinin daha güçlü olduğunu ve seslerini daha etkili şekilde duyurmaları gerektiğini dile getirerek, benzer eylemlerin Ortasu ve Gülyazı köyleri içinde de yapılması yönünde karara vardı.