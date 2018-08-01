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Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Afrin siyasi sorumlusu tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp Mersin'e getirilen, terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Afrin İçişleri Bakanının kardeşi ve sözde Afrin siyasi sorumlusu Kava Muhammed Bayram, tutuklandı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Afrin siyasi sorumlusu tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp Mersin'e getirilen, terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Afrin İçişleri Bakanının kardeşi ve sözde Afrin siyasi sorumlusu Kava Muhammed Bayram, tutuklandı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:25
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Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Afrin siyasi sorumlusu tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp Mersin'e getirilen, terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Afrin İçişleri Bakanının kardeşi ve sözde Afrin siyasi sorumlusu Kava Muhammed Bayram, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'deki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Afrin İçişleri Bakanının kardeşi ve Afrin siyasi sorumlusu Kava Muhammed Bayram'ın, yaklaşık 1 yıl önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve Mersin'e geldiğini belirledi.

Şüphe üzerine zanlıyı takibe alan ekipler, Bayram'ın Mersin'den Gaziantep'e geçtiğini ve Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı bir mahallede yaşamaya başladığını tespit etti.

Ekipler, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle düzenlenen operasyonda zanlıyı yakalayıp, sorgulanmak üzere Mersin'e getirdi. Zanlı, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bayram'ın, Türkiye'de rahat hareket etmek için Geçici Koruma Yabancı Kimliği de aldığı tespit edildi.

Sözde Afrin siyasi sorumlusu Bayram'ın ayrıca yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek için sahte pasaport almaya çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan zanlının Selahattin isimli bir kardeşinin de örgütün sözde Kıbrıs Rum Kesimi sorumlusu olduğu ve oraya gelen Kürtlerden "bağış" adı altında para topladığı ve kısa bir süre önce kalp krizi geçirerek öldüğü bildirildi. 

Kava Muhammed Bayram, Jandarma ekiplerince Gaziantep'te 28 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Mersin'e getirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinPKKAfrinKava Muhammed Bayra
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