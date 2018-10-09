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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Van merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 39 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Van merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 39 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

09 Ekim 2018 Salı 13:52
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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Van merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırı ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar devam ediyor.

Van merkezli İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne yardım ile yataklık ettiği iddiasıyla 39 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ile üst aramalarında örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanPKK
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