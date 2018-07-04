Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 32°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97029
ALTIN
189.720
DOLAR
4.7006
STERLİN
6.2078
EURO
5.4698
"Keşke bir atımız olsa"
"Keşke bir atımız olsa"
"Erdem Bayazıt"
"Erdem Bayazıt"
Merkel'den Türkiye'ye övgü
Merkel'den Türkiye'ye övgü
'Dur yolcu' operasyonu
'Dur yolcu' operasyonu
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz

Terör örgütü PKK şüphelilerine 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü PKK şüphelilerine 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:31
0 Okunma
Terör örgütü PKK şüphelilerine 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz 22 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen gizli tanık "WADX21AK", şüphelilerin örgüt elemanlarına nasıl yardımda bulunduğuna yönelik bilgiler aktardı.

Şüpheliler arasındaki F.C'nin örgütün kırsal alandan gelen mensuplarını ikametinde barındırdığını ileri süren gizli tanık, "Örgütün kırsal alanından gelen talimatlarını oğlundan alır, örgüt mensuplarına iletir. Kurye ve milislik yapar. Şifreli mesajlar oğluna geldiği ve gelen mesajları oğlundan aldığı için kimse onlardan şüphelenmez." ifadesini kullandı.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, ''Şüphelilerin, dosya kapsamında 'WADX21AK' kod isimli gizli tanığın beyanları doğrultusunda, terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosunda bulunan şahısları ve şehir yapılanması kapsamında faaliyet yürüten şahısları evlerinde barındırıp bu şahısların eylemlerini gerçekleştirmeleri doğrultusunda yardım sağlayarak üzerlerine atılı suçları işledikleri anlaşıldığından, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.'' ifadelerine yer verildi.

İddianamede, savunmalarına yer verilen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaPKKTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Damadına kızıp torunuyla evden kaçmış
Damadına kızıp torunuyla evden kaçmış
TOKİ'den turizm çalışanlarına konut müjdesi
TOKİ'den turizm çalışanlarına konut müjdesi
Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ve bacanağının hapis cezaları onandı
Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ve bacanağının hapis cezaları onandı
Gülen'in korumaları adliyeye sevk edildi
Gülen'in korumaları adliyeye sevk edildi
Cadde ve sokaklardaki 'yap boz' önlenecek
Cadde ve sokaklardaki 'yap boz' önlenecek
Isırdığı hurmayı 'üzülmesin' diye FETÖ'cüye vermiş
Isırdığı hurmayı 'üzülmesin' diye FETÖ'cüye vermiş
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Suç mağdurlarına özel internet sitesi kuruluyor
Suç mağdurlarına özel internet sitesi kuruluyor
Hadımköy'de fabrika yangını
Hadımköy'de fabrika yangını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ