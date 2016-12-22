HAKKARİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen "Teröre lanet yürüşüyü" sırasında terör örgütü PKK lehine slogan attığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çalışmalar kapsamında, dün Yüksekova ilçesindeki 'Teröre lanet yürüyüşü' esnasında bölücü terör örgütü lehine slogan atan, terör örgütü propagandası yaparak yürüyüş yapan halkı galeyana getirip kışkırtmaya çalışan şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''
Işık: DEAŞ üyesi 1005 terörist etkisiz hale...
FETÖ soruşturmasında 54 kişinin mal varlığına...
Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Erdoğan: Eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız...
YGS ile girilen eğitim fakülteleri LYS ile...
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Dolandırıcıların KOSGEB kredisi tuzağına...
Terörün hedefi olan komandolar yaralarını...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!