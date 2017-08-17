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Terör örgütü PKK işbirlikçilerine hapis

Erzurum'da, işbirlikçilik yaptıkları PKK mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 6'sı, 1 yıl 4 ay 20 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişin hapis cezalarına çarptırıldı.

Terör örgütü PKK işbirlikçilerine hapis

Erzurum'da, işbirlikçilik yaptıkları PKK mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 6'sı, 1 yıl 4 ay 20 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişin hapis cezalarına çarptırıldı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 15:01
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Terör örgütü PKK işbirlikçilerine hapis

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, işbirlikçilik yaptıkları terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle yargılanan 7 sanıktan 6'sı, 1 yıl 4 ay 20 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişin hapis cezalarına mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Esat Mahçup, Seracettin Özdemir, Şakir Oran, Ümit Oran, Mehmet Emin Oran ve Yılmaz Aras ile sanık avukatları hazır bulundu. Diğer sanık Kadir Kaya ise duruşmaya katılmadı.

Son savunmaları alanın sanıklardan Ümit Oran, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, bunların Kaya'nın uydurmaları olduğunu ileri sürerek, "Geven köyüne geldiğimde bir metre kar vardı. Herhangi bir araçla ilerlenebilmesi ve hareket edilebilmesi mümkün değildir. Milis olduğumu ve silahlı eğitim aldığımı ifade etmektedir ancak bugüne kadar en ufak bir toplumsal olaya dahi katılmadım." dedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek Kaya ile herhangi bir bağı olmadığını savunan Mehmet Emin Oran ise "Dündar köyü ile aramızda husumet olduğu için yaklaşık 10 yıldır bu köye gitmiyorum. Anladığım kadarıyla Kaya, kendisini kurtarmak için bizi örgüt üyeliği ile suçlamaktadır." dedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini, suçsuz ve mağdur olduklarını ileri sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti cezalarında çeşitli nedenlerle indirim yaptığı sanıklardan Esat Mahçup ve Seracettin Özdemir'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 8 ay, Yılmaz'a 1 yıl 4 ay 20 gün, Ümit Oran ve Şakir Oran'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Bu kişilerden Mahçup, Özdemir ve Yılmaz'ın tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar veren heyet, Kadir Kaya'yı ise aynı suçtan önce 7 yıl hapse mahkum etti.

Bu sanığın cezasını, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında artırıma giderek 10 yıl 6 aya yükselten heyet, Kaya'nın etkin pişmanlıktan yararlanması sebebiyle cezasını 5 yıl 3 ay hapse indirdi.

Heyet, Kaya'nın daha önce yargılandığı başka bir davada kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi sebebiyle sanığın o davadan aldığı cezanın açıklanması için ilgili mahkemeye yazı yazılmasına karar verdi.

Hakkında aynı suçtan başka bir dava açılan Mehmet Emin Oran'ın dosyasını ise ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumPKK
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