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Terör örgütü DEAŞ'ın 'sözde El Bab valisi' etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden harekatta, terör örgütü DEAŞ'ın "sözde El Bab valisi" etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 'sözde El Bab valisi' etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden harekatta, terör örgütü DEAŞ'ın "sözde El Bab valisi" etkisiz hale getirildi.

05 Şubat 2017 Pazar 13:03
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Terör örgütü DEAŞ'ın 'sözde El Bab valisi' etkisiz hale getirildi

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'ın "sözde El Bab valisi" etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca 3 Şubat'ta El Bab'taki terör örgütü DEAŞ hedeflerine harekat düzenlenmiş, 32 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, öldürülen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde El Bab valisi Ebu Halid Ürdüni de yer aldı. Ürdüni'nin öldürüldüğü bilgisi, terör örgütü DEAŞ'ın üyeleri arasındaki yazışmalarıyla da teyit edildi. Terör örgütünün "sözde Rakka valisi" tarafından Ürdüni'nin yerine atanan teröriste yazılan mektupta, şu ifadeler yer aldı:

"Rakka valisinden El Bab'ın yeni valisine, yeni görevini tebrik ediyor ve bu görevlendirmenin mürtetler ve Batı'nın müttefikleri yüzünden afet altında bulunan El Bab'a hayır ve bereket getirmesini diliyoruz. Keza, yüce ve kadir olan Allah'tan kalbinizi İslam dininde sabit kılmasını ve oradaki kardeşlerimizi de bu mübarek şehirde sabit kılmasını niyaz ediyoruz. Öte yandan size aranızda bulunan haini bulup ondan hesap sormanız tavsiyesinde bulunuyorum. Zira son bir haftada meydana gelen büyük kayıpların sebebi odur. Ayrıca eski valiye Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, koyduğu bütün işaret ve şifreleri değiştireceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşEl Babönce Vatan
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