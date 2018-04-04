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Terör örgütü DEAŞ'ın para kasası çökertildi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 8 kilo 500 gram altın, 25 kilogram gümüş, 1 milyon 794 bin lira, 1 milyon 300 bin dolar, 118 bin avro ve 1 milyon 921 Suriye Lirası ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın para kasası çökertildi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 8 kilo 500 gram altın, 25 kilogram gümüş, 1 milyon 794 bin lira, 1 milyon 300 bin dolar, 118 bin avro ve 1 milyon 921 Suriye Lirası ele geçirildi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:39
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Terör örgütü DEAŞ'ın para kasası çökertildi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün para transferini yaptıkları ve askeri malzeme temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, M.S. ve S.B'nin örgütün para transferini gerçekleştirdiklerini ve çatışma bölgelerine gönderilmek üzere askeri malzeme temin ettikleri belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 16 Mart’ta Fatih, Avcılar, Ümraniye, Kadıköy ve Çatalca'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 8 kilo 500 gram altın, 25 kilogram gümüş, 1 milyon 794 bin lira, 1 milyon 300 bin dolar, 118 bin avro, 1 milyon 921 Suriye Lirası, 4 bin 500 Katar Dinarı, 22 bin Mısır Poundu, 350 Kuveyt Dinarı, 109 bin 500 Suudi Arabistan Riyalı, 47 bin Birleşik Arap Emirlikleri Dinarı, 5 bin Ürdün Dinarı, bin 610 İngiliz Sterlini ve 100 Kanada Doları ele geçirildi.

Ayrıca, arama yapılan evlerden birinde, pompalı tüfek ile çok sayıda silah şarjörü, silah aparatı, böcek arama cihazı, gizli kamera arama cihazı, telsiz ve gizli kamera bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Deaş
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