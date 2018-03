Terör örgütü DAEŞ'e 7 ilde operasyon: 68 gözaltı

ANKARA - Terör örgütü DAEŞ'e yönelik Ankara, İzmir, Antalya, Kilis, Şanlıurfa, Mersin ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda toplam 68 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinin terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonunda, kritik noktalardaki kamu binalarında keşif hazırlığında oldukları belirlenen 1'i Türk 16 kişi gözaltına alındı.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 15 kişi, sınır dışı edilmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, ifadesi alınan İ.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir

İzmir'de de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ'e yönelik sürdürülen çalışma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen kişilerin adreslerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Kentin farklı noktalarında 6 adreste haklarında savcılık tarafından gözaltı kararı verilen 6 kişi yakalandı.

Kilis

Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve sınır hattında düzenlenen operasyonda da terör örgütü DAEŞ ile irtibatlı olduğu ve illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldiği ileri sürülen 2'si çocuk 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Haklarında "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından adli işlem başlatılan V.F. ve D.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çocukların ise yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 22 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, Türkiye'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mersin ve Adana

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Tarsus, Anamur ve Silifke ilçelerinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer zanlılardan 3'ü savcılık sorgusunun ardından, 3'ü ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 5'i yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

Bu yılın 11 gününde çeşitli illerde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlarda 73 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 41 zanlıdan 4'ü tutuklanmıştı.

Antalya'da 3 gözaltı

Antalya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda terör örgütü DAEŞ'e yönelik sürdürülen çalışma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen kişilerin Döşemealtı ilçesindeki evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, ilçedeki müstakil bir evde kadıkları öğrenilen Rus vatandaşı K.B, R.K. ve A.S. gözaltına alındı.

DAEŞ terör örgütüne lojistik destek verdikleri iddia edilen zanlıların, çatışma bölgelerindeki terör örgütü üyeleriyle sürekli irtibat halinde oldukları bildirildi.

Konya'da yakalanan 4 kişi tutuklandı

Bu arada, Konya kent merkezindeki 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan A.S, A.T, M.Y. ve M.E terör örgütü DAEŞ'e eleman ve lojistik destek sağladıkları iddiasıyla sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. sevk edilen 4 zanlı, tutuklandı.