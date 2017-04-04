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'Terör örgütü bitme noktasına geldi'

Bitlis Valisi Çınar, "Bitlis'te son 4 ayda 45 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların birçoğu sığınaklarında imha edildi. Çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Örgüt artık bitme noktasına geldi." dedi.

'Terör örgütü bitme noktasına geldi'

Bitlis Valisi Çınar, "Bitlis'te son 4 ayda 45 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların birçoğu sığınaklarında imha edildi. Çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Örgüt artık bitme noktasına geldi." dedi.

04 Nisan 2017 Salı 14:49
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'Terör örgütü bitme noktasına geldi'

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, "Bitlis'te son 4 ayda yaklaşık 45 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların birçoğu sığınaklarında bulundu ve imha edildi." dedi.

Vali Çınar, yaptığı açıklamada, bahar mevsiminin gelmesiyle karların eridiğini ve yine bütün bölgelerde operasyonların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Devletin müdahalesi sonucu terör örgütü PKK'nın baskı ve zulmünün ortadan kaldırılmasıyla halkın devletin yanında yer aldığını ifade eden Çınar, şöyle konuştu:

"Hakikaten halk devletin yanında yer aldı. Halkımıza teşekkür ediyorum. Sadece örgüte desteği kesmekle değil, devletin safında yer aldılar. Artık sürekli teröristlerin ve sığınaklarının nerede olduğunu gören ve bilen herkes ihbarlarda bulunmaya başladı. Burada halkımız, milletimiz, ordumuz, polisimiz, korucumuz ve herkes büyük bir koordinasyon ve uyum içinde. Bu belayı başımızdan def etmek için çalışıyoruz. Çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Örgüt artık bitme noktasına geldi."

"Şeytani mücadeleden vazgeçsinler"

Vali Çınar, 2017 yılı yazının kritik eşik olduğunu, terör örgütünün belinin kırılmasından dolayı Bitlis ve bölgede bundan sonra huzur olacağını vurguladı.

Yatırımcıların, devletin sunduğu teşvikler ve Cazibe Merkezleri Programı ile bölgeye gelmeye başladığını anlatan Çınar, hayatın hızla normalleşerek güzelleştiğini dile getirdi.

Çınar, şunları söyledi:

"Teröristleri tanıyan, teröre destek verenleri tanıyan, bilen ve bu kişilere bir şekilde iletişimi olan herkese diyorum ki artık emperyalistlere hizmet ve uşaklık edenler, bu şeytani mücadeleden vazgeçsinler. Silahlarını ve bütün o kirli fikirlerini orada bırakıp normal hayata dönsünler. Anne, baba ve kardeş ve sevdalılarının yanına dönsünler. Hep birlikte birlik olursak güçlü oluruz."

"4 ayda 45 terörist etkisiz hale getirildi"

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonların sürdürüldüğüne işaret eden Çınar, şunları kaydetti:

"İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda son 4 ayda 45 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların birçoğu sığınaklarında bulundu ve imha edildi. 22 Mart'ta başlatılan operasyonda da yan yana 2 sığınak tespit edildi. Önemli ölçüde sözde lider kadrolarının bulunduğu sığınaklarda sadece bir bölge sorumlusu terörist, yanında kendisine uşaklık ve korumalık yapan elemanıyla oradaki çoğu bayan teröristleri bırakıp hatta 'Siz önden gidin ne oluyor' diye onları öne salıp arkadan kendisi kaçtı. Bu terörist oralarda bir deliğe sığınmış veya ölmüş de olabilir. Ama alandan kaçtığını biliyoruz. Sağ yakalanan Tatvan sorumlusu bir terörist, bölge sorumlusunun kendilerini öne sürdüğünü, 'Gidin bakın ne oluyor?' dediğini, sonra da yanındaki adamıyla tam ters istikamete kaçarak kaybolduğunu' ifade etti."

AA

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü PkkPKKAhmet ÇınarBitlis
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