Terör örgütleriyle ilgili liste değişikliği Resmi Gazete'de

ANKARA

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiler listesinde değişiklikler yapılmasına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin, 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekindeki "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesinde yer alan "Khadafi Abubakar JanJanlani ve Fahd Muhammad Abd Al Aziz Al- Khashiban" isimli şahıslara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Öte yandan, "Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi" adlı şahsa ait "Ri'ad" ismi "Ra'ed", "Merai Zoghbai" şahsına ait isim de "Merai Abdefattah Khalil Zoghbi" olarak değiştirildi.