Terör örgütlerinin istismarına karşı 'umut kampı'

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençleri terör örgütlerinin her türlü zararlı faaliyetinden uzak tutmak için "Umut Kampı" gerçekleştiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü ile "Umut Kampı" programı hayata geçirildi. Kamplarda, katılımcı gençlerin, terör örgütlerinin her türlü zararlı faaliyetinden uzak tutulması, sosyal ihtiyaçlarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesinin önlenmesi, milli birlik beraberlik duygularının pekiştirilmesi ve hedef kitlenin terör örgütlerinin eleman temin etme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığınca düzenlenen proje, terörle mücadele kapsamında "Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri" ile "Sosyal Faaliyetler" başlıklarında hayata geçiriliyor.

Bakanlığa bağlı gençlik kamplarında düzenlenen "Umut Kampı"na, 27 şehirden 12-16 yaş aralığındaki toplam 500 genç katılacak.

Öte yandan, projenin ilk etabı, 6-9 Nisan'da Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda düzenlendi. Umut Kampı'nın ikinci etabı ise 13-16 Nisan'da Mersin 23 Nisan Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek.