Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100369
ALTIN
180.768
DOLAR
4.2909
STERLİN
5.7922
EURO
5.0989
'İkinci baharı' kısa sürdü
'İkinci baharı' kısa sürdü
Tiyatro 'Sınır' tanımadı
Tiyatro 'Sınır' tanımadı
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal Öztürk
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal...
Amigurumi bebek yapıyor
Amigurumi bebek yapıyor
35 milyar lira harcandı
35 milyar lira harcandı

"Terör örgütlerinin bulunduğu her yer hedefimizdir"

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Terör örgütlerinin bulunduğu her yer, bu örgütler buralardan temizlenene kadar Türkiye'nin hedefidir." dedi.

"Terör örgütlerinin bulunduğu her yer hedefimizdir"

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Terör örgütlerinin bulunduğu her yer, bu örgütler buralardan temizlenene kadar Türkiye'nin hedefidir." dedi.

08 Mayıs 2018 Salı 13:15
0 Okunma
"Terör örgütlerinin bulunduğu her yer hedefimizdir"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Mecliste AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin seçim manifestosunda, terörle mücadeleye önemli yer ayırdığının anımsatılması üzerine Canikli, "Terör örgütlerinin bulunduğu her yer, bu örgütler buralardan temizlenene kadar Türkiye'nin hedefidir." diye konuştu.

Bu durumun altının, manifestoda bir kez daha çizildiğini belirten Canikli, "Terör örgütlerinin, Türkiye'nin güneyinden, sınır boylarından temizlenmesi gerekiyor. Temizlenmeden Türkiye kendini güvende hissedemez. Dolayısıyla, onların olduğu her yer, hangi şart altında olursa olsun, oradaki terör örgütleri, teröristler bizim hedefimizdir. " değerlendirmesini yaptı.

Amerika'nın Münbiç'ten çekileceği yönünde bazı iddiaların bulunduğunun ifade edilmesi üzerine Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(ABD Dışişleri Bakanı) Pompeo, Dışişleri Bakanı olmadan önce, yol haritası konusunda bir noktaya gelinmişti. O görüşmeler devam ediyor. Tercihimiz her zaman, çatışma olmadan, görüşerek, diplomasiyle meselenin çözülmesi, bunu zorluyoruz, zorlamaya da devam edeceğiz. O bağlamda, görüşmelerin bu şekilde bir çözüm için halen masada olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar tüketilmeden diğer yöntemlere başvurulamaz. Sonuçta ABD, NATO içerisinde bizim müttefikimiz. Zaten bizim haklılığımız konusunda, bunun meşru müdafaa içerisinde bir çalışma, bir politika olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok, herkes bunu kabul ediyor ve bunun bizim doğal hakkımız olduğunu da kimse inkar edemiyor."

Canikli, terörle mücadelenin her ülke için bir görev ve hak olduğunu dile getirdi.

PYD/YPG'nin de PKK'nın Suriye kolu olduğunun tartışmasız şekilde tüm dünya tarafından kabul edildiğini aktaran Bakan Canikli, şunları söyledi:

"Türkiye'ye yönelik sistematik, kapsamlı ve Türkiye'nin bütünlüğüne tehdit oluşturacak bir terör saldırısı vardır. Bu terör saldırısını bertaraf etmek Türkiye'nin görevidir, hakkıdır. Bu terör saldırılarının nedeni ne olursa olsun bunun önemi yok. Bizim açımızdan Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik bir terör saldırısı var ve bunları ortadan kaldırmak için her türlü yöntemi kullanıyoruz. Biz artık bu tür terör unsurlarını, tehditlerini kendi imkanlarımızla, kaynaklarımızla bertaraf edebilecek imkana, kapasiteye sahibiz."

Afrin konusunda bazı ülkelerden gelen baskılara ilişkin soru üzerine de Canikli, tüm bölgede Türkiye'ye yönelik terör saldırısının ortadan kalkması gerektiğini vurguladı.

Bedelli askerlik konusundaki soru üzerine Milli Savunma Bakanı Canikli, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dışında söyleyecek bir şey olmadığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyyar sandıkta 'kalıcı yatağa bağımlılar' oy kullanabilecek
Seyyar sandıkta 'kalıcı yatağa bağımlılar' oy kullanabilecek
FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu
FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu
618 bin yaşlının yüzü gülecek
618 bin yaşlının yüzü gülecek
Doğu Anadolu'da sağanak etkisini sürdürecek
Doğu Anadolu'da sağanak etkisini sürdürecek
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası devam ediyor
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası devam ediyor
Sınır ötesindeki terör hedefleri vuruldu
Sınır ötesindeki terör hedefleri vuruldu
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
"Kore devleti ve halkı olarak size minnettarız"
"Kore devleti ve halkı olarak size minnettarız"
"Türkiye dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldi"
"Türkiye dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldi"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ