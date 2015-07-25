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Terör örgütlerine operasyon

Terörle Mücadele ekipleri yurt genelinde, terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Halen devam eden operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Terör örgütlerine operasyon

Terörle Mücadele ekipleri yurt genelinde, terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Halen devam eden operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

25 Temmuz 2015 Cumartesi 06:58
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Terör örgütlerine operasyon
İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda operasyon düzenledi.

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyon, Hacı Ahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi ile Hacı Ahmet Karakolu, Eburıza Dergahı, Pir Hüsamettin sokaklarında yapılıyor.

Birçok adreste devam eden operasyon için çevik kuvvet polisleri sokak başlarında çevre güvenliği aldı. Özel harekat polislerinin desteğiyle baskın yapılan adreslerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü. 

Özel harekat polisleri eşliğinde önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı baskınlar yapan Terörle Mücadele polisleri aramaları sürdürüyor.

Adana

Adana'da da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H ile DAEŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Özel Harekat timlerinin sabaha karşı başlayan helikopter destekli operasyonunda, kentin değişik mahallelerinde çok sayıda eve baskın yapıldı.

Operasyonda DAEŞ ile YDG/H üyesi olduğu iddia edilen 54 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada işlemi biten zanlılar sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adıyaman

Adıyaman'da da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki birçok adrese çok sayıda polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.  Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

İzmir

İzmir'in Menemen ilçesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H'ye yönelik operasyonda, bazı doküman ve malzemeler ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H'ye yönelik, sabaha karşı Asarlık Mahallesi'nde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şubesi polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüpheli olarak belirlenen kişilerin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda, suç delili olarak değerlendirilen doküman ve malzemelere el konuldu. 

Operasyonda gözaltına alınan zanlı sayısı hakkında açıklama yapılmadı.  

Konya

Konya merkezli 3 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'e yönelik Konya, Ankara ve Manisa'da, daha önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

300 polisin katıldığı operasyonda terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 1'i kadın 15 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonun halen devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2015 08:18
Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüönce Vatan
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