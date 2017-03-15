"Terör örgütlerine en kısa sürede diz çöktüreceğiz"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İnönü Üniversitesindeki Muhtarlar Akademisi açılış programında, Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Terör saldırısında şehit olan 2 askere Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevdiklerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnşallah bu terörle mücadelede sürdürdüğümüz etkin kararlılık çerçevesinde bütün terör örgütlerine en kısa sürede diz çöktürecek ve bütün terör örgütlerini de artık Türkiye'de milletimize zarar veremeyecek hale getireceğiz. İnşallah Türkiye'de, eninde sonunda millet kazanacak, terör mağlup olacaktır."