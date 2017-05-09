Terör operasyonlarında bin 127 sığınak, barınak ve mağara imha edildi

ANKARA
İçişleri Bakanlığınca, 1 Eylül 2016 – 8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan bin 127 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
AA
İçişleri Bakanlığınca, 1 Eylül 2016 – 8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan bin 127 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
ANKARA
İçişleri Bakanlığınca, 1 Eylül 2016 – 8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan bin 127 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
AA