Terör operasyonlarında bin 127 sığınak, barınak ve mağara imha edildi

İçişleri Bakanlığınca, 1 Eylül 2016 – 8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan bin 127 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.