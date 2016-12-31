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31 Aralık 2016 Cumartesi

Terör mağduru aileler yeni yıla umutla giriyor
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Terör mağduru aileler yeni yıla umutla giriyor

Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt'te geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu mağdur olan aileler, güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonlar sayesinde sağlanan huzurla yeni yıla umutlu giriyor.

31 Aralık 2016 Cumartesi 14:35
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Terör mağduru aileler yeni yıla umutla giriyor
 Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt'te geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu mağdur olan aileler, güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonlar sayesinde sağlanan huzurla yeni yıla umutlu giriyor.

Terör örgütü PKK'nın saldırılarını kırsaldan şehir merkezlerine kaydırması sonucu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde binlerce aile mağdur oldu. PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırılar dolayısıyla kimi aileler evlerini terk ederek, yakınlarının yanına veya başka yerde kiraladıkları eve sığındı kimisi de çevre il ve ilçelere göç etmek zorunda kaldı.

Akrabalarının yanında ya da birkaç aile bir araya gelerek kiraladıkları evlerde çok sayıda kişiyle yaşamak zorunda kalan aileler, terör saldırıları sonucu sıkıntılı günler geçirdi.

Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt'te geçen yıl terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu mağdur olan aileler, güvenlik güçlerince sağlanan huzur ortamı sayesinde yeni yıla umutlu giriyor.

Batman

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan ancak geçen yıl ilçede yaşanan terör olaylarından dolayı ev ve 2 ayrı iş yerlerini terk etmek zorunda kalan Bozkurt ailesi, Batman'da yerleştikleri kiralık evde bir an önce geride bıraktıkları evlerine dönmek istiyor.

Terör saldırıları nedeniyle yaşamlarını sürdürdükleri yerlerden kopmak zorunda kalan aile, kiraladıkları evde hayatlarına devam ediyor. Bozkurt ailesinin yurt dışında üniversitede okuyan 2 çocukları, yaşadıkları ekonomik sıkıntıdan dolayı okullarını dondurmak zorunda kaldı.

Cemal Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılından umutlu olduklarını belirterek, ilçede terör örgütü PKK tarafından kazılan çukurlara belediyenin de destek verdiğini söyledi.

"İlçede yaklaşık iki yıldır devam eden terör ve oradaki yöneticilerin de desteği ile her gün yapılan dükkan kapatma baskıları bizleri etkiledi." diyen Bozkurt, yaşadıklarını bir daha hatırlamak istemediğini dile getirdi.

Varlık içinde bir anda yokluğa düştüklerini belirten Bozkurt, üniversitede okuyan 2 çocuğunun okullarını dondurmak zorunda kaldığını bildirdi. Bozkurt, şöyle devam etti:

"Malım gitti, evim gitti, durumumuz çok iyiydi. Çocuklarımı yurt dışında okutuyordum. Malımdan, mülkümden, her şeyimden vazgeçiyorum, yeter ki çocuklarım okusun. Bir olmasak, yeni bir düzen olmaz. Birlik, beraberlik, sevgi, hoşgörülü olmamız lazım. Yeni yılın çukursuz, savaşsız, hoşgörü ve sevgi içerisinde geçireceğimiz bir yıl temenni ediyorum."

Cemal Bozkurt'un eşi Türkan Bozkurt ise, bir yıl içerisinde çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatarak, "Yeni yılda temennim, bütün Müslümanlara, bütün savaşlara karşı sevgi, barış ve mutluluk gelmesini dilerim. İnsanlar gerçekten o kadar acı çekti ki bu acının bir an önce son bulmasını istiyorum. Huzurun ve barışın gelmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mardin

Mardin'in Nusaybin ilçesinden göç eden sosyolog Sabahattin Yalçın, 3 çocuğu ile ilçeden 10 ay önce göç etmek zorunda kaldıklarını, Mardin merkezde kiraladıkları evde yaşadıklarını bildirdi.

Yalçın, "Huzur ve kardeşlik dolu bir yeni yıl olmasını diliyorum. Yeni yılda kardeşçe herkesin yaşayabileceği bir dünya istiyoruz. İlçemizi çok özlüyoruz. Yeni yılda güzel bir ortamın olmasını diliyoruz." dedi.

Nusaybinli Dilan Güneş ise terör olayları nedeniyle Mardin'in merkez Artuklu ilçesine göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ailesinin daha sonra tekrar ilçeye döndüğünü ancak kendisinin bulduğu işte çalışmaya devam ettiğini kaydeden Güneş, "Terör olaylarından sonra babam işsiz kaldı. O yüzden ben burada çalışıp ona destek olmaya çalışıyorum. İnşallah bu yeni yıl hepimize barış, huzur getirir. İnşallah güzel geçer. Kötü bir yıl geçirdik." diye konuştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan aileler de 2017 yılından umutlu olduklarını dile getirdi. 
Teröristlerce açılan çukur, kurulan barikat ve tuzaklanan patlayıcıların imhası ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle ilçede hayat normale dönmeye başladı.

İlçede, 2016 yılının büyük bölümünü terör saldırılarıyla geçiren vatandaşlar 2017 yılından umutlu.

Hakan Aşırmaz, yeni yılda huzur, mutluluk ve sağlık beklediklerini anlatarak, "Temennimiz işlerin düzelmesi. Ayrıca evleri yıkılan ailelerin, evlerine biran önce kavuşmasını diliyoruz." diye konuştu.

Agit Akdoğan ise ilçenin daha önce ticaret merkezi olduğunu ancak yaşanan olaylardan çok olumsuz etkilendiğini belirterek, yeni yılda evleri yıkılan vatandaşların evlerine kavuşmasını dilediğini aktardı.

Şırnak

Şırnak'taki terör mağduru vatandaşlar geleceğe umutla bakıyor. Kent merkezinde sokağa çıkma yasağının 14 Kasım'da kaldırılmasının ardından kentin yeniden imarı ve altyapının yenilenmesi için çalışmalar sürüyor. Belediye hizmetleri ile de terörün kentteki izleri silinmeye başlandı.

Kentte huzurla iş yerlerini açan vatandaşlar, güven içinde marketlerde alışverişini yapıyor, gündelik yaşamlarını sürdürüyor. 2017 yılına umutla baktıklarını söyleyen vatandaşlar, 2016 yılında yaşanan terör olaylarının bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Zorlu ve çok meşakkatli bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren terör mağduru vatandaşlardan Süleyman Çiftçi, PKK'lı teröristlerin çukur kazması sonucu evini ve iş yerini kaybettiğini belirtti.

Çiftçi, "Şuan kiramı ödemekte zorlanıyorum. 2017 yılının bizim için huzurlu geçeceğini umut ediyorum. Devletimiz büyük ve güçlüdür, bunun da üstesinden gelip güzel günleri birlikte yaşayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Terör olaylarında 12 daire ve 8 dükkanını kaybettiğini bildiren Abdulaziz Gök de terör olayları nedeniyle 2016 yılının çok kötü geçtiğini söyledi.

Huzursuzlukla geçen bir yılı geride bıraktıklarını belirten Gök, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2017'ye gireceğiz. Rabbim bizlere huzur versin. Bizleri birbirimize kardeş eylesin. Memleketimiz yıkıldı, böyle olmasını da istemedik. Bunları yapanlar iyilik taraftarı değiller, hep bölücü ve bozgunculuktan yana oldular. İyilik taraftarı kim varsa Allah onun yardımcısı olsun. Dairelerim ve iş yerlerim PKK'lı teröristler tarafından yakıldı. Yeni yılda bu tür olayların olmamasını temenni ediyoruz."

Nurettin Tatar da PKK'lı teröristlerin çukur siyaseti yüzünden Şırnaklı vatandaşların zindan hayatı yaşadığını aktararak, yeni yılda huzur ve kardeşlik içinde bir ve beraber yaşamaları temennisinde bulundu.

Siirt

Terör saldırıları nedeniyle Şırnak'tan Siirt'e göç eden Elif Tatar, sözde kendini Kürt gösterip Kürtleri mağdur edenler yüzünden kabus dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Evlerinin önüne kazılan çukurlar yüzünden Şırnaklıların evlerini terk etmek zorunda kaldığını, şuan devletin vadettiği yatırımların gerçekleşmesi için umutla beklediklerini aktaran Tatar, şöyle konuştu:

"Şırnaklılar olarak çok kötü zamanlar geçirdik. Evlerimiz bir hiç uğruna yakıldı, yıkıldı. Biz Kürt'üz ama hiçbir zaman devletimizi satanlardan değiliz. Yapanları da her zaman kınadım ve ölüme kadar kınayacağım. Artık ölüm, savaş, annesiz kalan çocuklar, evladını kaybeden analar, şehit anaları istemiyoruz. 2017 yılında huzur, barış ve sağlık diliyorum."

Mehmet Ökten ise teröristlerin kendilerine yaşam alanı bırakmadığı için evlerini terk ettikleri zorlu bir yılı geride bıraktıklarını aktardı.

Esnaf olduğunu ifade eden Ökten, işletmesinde 10 işçi varken kendisinin şuan işçi olduğunu belirtti.

Ökten, şunları kaydetti:

"Kürtleri savunuyoruz deyip biz Kütleri mağdur ettiler. Umarım bundan sonra o kaybettiğimiz huzuru buluruz. Tekrardan evlerimize döner, işimize gücümüze gideriz. İş yerim ve evim yıkıldı. Devletimizin bize vereceği evlerin tamamlanmasını umutla bekliyoruz."

AA
Anahtar Kelimeler: MardinŞırnakBatmanSiirtPKKGüneydoğu Anadolu BölgesiTerör Mağduru Aileler

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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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