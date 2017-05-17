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Terör Karadeniz'de asla geçit bulamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Karadeniz insanının teröre asla izin vermeyeceğini belirterek, "Terör Karadeniz'de de asla geçit bulamaz." dedi.

Terör Karadeniz'de asla geçit bulamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Karadeniz insanının teröre asla izin vermeyeceğini belirterek, "Terör Karadeniz'de de asla geçit bulamaz." dedi.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 12:29
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Terör Karadeniz'de asla geçit bulamaz

ORDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'un Maçka ilçesinde yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında terörist unsurlarla sağlanan temasta şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Terör örgütlerinin bundan önce de Karadeniz'e sızmaya çalıştığını anımsatan Torun, şöyle konuştu:

"Karadeniz'e sızamayacaklarını kendileri de çok iyi biliyor. Sadece bizim moralimizi bozmaya çalışıyorlar. Karadeniz insanı teröre asla izin vermez. Terör Karadeniz'de de asla geçit bulamaz. Terör örgütleri boşu boşuna heveslenmesin. Bunun daha önce de denemelerini yaptılar ancak başarılı olamadılar. Sadece yapmaya çalıştıkları bölge halkının moral ve motivasyonunu bozmak. Allah'ın izniyle onda da başarılı olamayacaklar. Biz bir bütünüz. Teröre karşı da topyekun birlikteyiz. Bunlar boşuna nafile çabalardır. Açık ve net söylüyorum. Terör asla Karadeniz'de barınamaz."

AA

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