Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111217
ALTIN
160.151
DOLAR
3.8943
STERLİN
5.1069
EURO
4.5161
Twitter'da 280 karakter uygulaması
Twitter'da 280 karakter uygulaması
Murat Kekilli hep aramızda 
Murat Kekilli hep aramızda 
Akdeniz'de göçmen faciası
Akdeniz'de göçmen faciası
Toroslar'da 'kar nöbeti' başladı
Toroslar'da 'kar nöbeti' başladı
'Ayla'ya büyük ilgi
'Ayla'ya büyük ilgi

Terör her şeye karşı düşmanlık göstermektedir

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'da bulunan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu "Terör sadece insana, belli bir düşünceye, sadece İslam'a değil insanlığın ortak değeri olan her şeye karşı büyük bir düşmanlık göstermektedir." dedi.

Terör her şeye karşı düşmanlık göstermektedir

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'da bulunan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu "Terör sadece insana, belli bir düşünceye, sadece İslam'a değil insanlığın ortak değeri olan her şeye karşı büyük bir düşmanlık göstermektedir." dedi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:26
0 Okunma
Terör her şeye karşı düşmanlık göstermektedir

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'da gelen  Valiliği ziyaret etti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile görüşen Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, yüzyıllardır farklı medeniyetlere beşiklik eden Diyarbakır'da bulunmaktan onur duyduğunu belirtti.

"Türkiye nasıl ki İstanbulsuz, Ankarasız, Erzurumsuz, Trabzonsuz, Bursasız olmuyorsa, Diyarbakırsız da olamaz." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır hem benim hem de temsil ettiğim siyasi düşünce nezdinde çok müstesna bir yere sahip. Diyarbakır buram buram tarih kokan, güzellikleri, medeniyete beşiklik etmiş özellikleriyle son derece müstesna bir kent. Anadolu'nun ilk camilerinden Ulu Cami'yi, Çin Seddi'nden sonraki en uzun surlarını barındıran kentte kadirşinas, hamiyetperver kent insanı buluşmaktan memnunum."

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bölge müdürleri ve bürokratlarıyla, "Vakıf Medeniyetine İlişkin Gelecek Projeksiyonu" toplantısını böyle değerli bir kentte gerçekleştireceklerini anlatan Çavuşoğlu, toplantıda Sur ilçesinde sadece insanlığa değil aynı zamanda tarihi, kültürel ve vakıf kültür varlıklarında terör nedeniyle maruz bırakılan yıkımı ortadan kaldırmak için gerçekleştirdikleri restorasyon projelerini de tekrar masaya yatıracaklarını aktardı.

"Terör her şeye karşı düşmanlık göstermektedir"

Bunlardan 12'sinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğunu bildiren Çavuşoğlu, şunları anlattı:

"Tabi terör sadece insana, belli bir düşünceye, sadece İslam'a değil insanlığın ortak değeri olan her şeye karşı büyük bir düşmanlık göstermektedir. Terör tarafından harabe haline getirilmiş Ermeni Protestan ve Ermeni Katolik kiliselerini de restore kapsamına aldık. Bunlarında restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte Diyarbakırımızın tekrar cazibe merkezi olması, o hedeflediğimiz beş milyon turistin buralara seyahat etmesi için bizler üzerimize düşeni hem hükümet hem de görev kapsamımda bulunan vakıflar olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

"Diyarbakır gelişecek, kalkınacak"

Ecdadın taştan bir medeniyet ördüğünü, vakıfların ise insanlığa hizmet etmenin fonksiyonu olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bütün canlılara hizmet etme gayesinin vakıflar aracılığıyla oluşturulduğunu belirtti.

"Bizim medeniyetimiz Diyarbakır, Türkiye ve bütün illerimiz ve bölgemizdeki medeniyetimiz, yaşatma üzerine kurulmuş bir medeniyet, birlik ve beraberlik üzerine kurulmuş bir medeniyettir." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir insanı öldürmenin bütün bir insanlığı öldürmek olduğu, bir insanı yaşatmanın da bütün bir insanlığı yaşatmak olduğu tasavvurundan hareketle bir medeniyet tasavvuru ortaya koyuyoruz. Güzel işler olacak. Diyarbakır gelişecek, kalkınacak. İnsanımız selametle barış ve huzur içerisinde Diyarbakır'ın kendi kodlarına yakışacak bir tarzda burada hayatını idame ettirecek. Terörle etkili bir mücadelemiz var. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreç bölgemiz ve Diyarbakır için de çok güzel işlerin gerçekleştirileceği bir süreç olacak."

Öte yandan, esnafın Hasanpaşa Hanı girişine, "Terörden zarar gören vakıf kiracılarının 2016 yılı kiralarının alınmaması ve 2017 yılı kiralarında yüzde 15 indirime gidilmesinden dolayı Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan Çavuşoğlu ve Vakıflar Genel Müdürü Sayın Dr. Adnan Ertem'e teşekkür ederiz." yazılı afiş astığı görüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluDiyarbakırTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BU KONFERANS ÖZGÜVEN AŞILIYOR
BU KONFERANS ÖZGÜVEN AŞILIYOR
Rize'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
Rize'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
Başbakan Binali Yıldırım ABD’ye Geldi
Başbakan Binali Yıldırım ABD’ye Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk'ı kabul edecek
Bagajda bulunan yavru köpekler koruma altına alındı
Bagajda bulunan yavru köpekler koruma altına alındı
"Can güvenliği cam filminden daha önemli"
"Can güvenliği cam filminden daha önemli"
Mahkeme Başkanından FETÖ sanıklarına 'Ağız birliği yapmış gibi konuşuyorsunuz' uyarısı
Mahkeme Başkanından FETÖ sanıklarına 'Ağız birliği yapmış gibi konuşuyorsunuz' uyarısı
HDP milletvekili Ayhan'a yurt dışı yasağı konuldu
HDP milletvekili Ayhan'a yurt dışı yasağı konuldu
Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama
Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ