"Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te DAEŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği kanlı eylemde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki çok sayıda kamu yöneticisi, Ankara Garı kavşağına gelerek, saldırının yapıldığı yere hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı.

Vali Topaca, burada yaptığı konuşmada, kanlı saldırıda yaşamını yitirenler ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasına bombalı terör saldırısında şehit olan asker ve sivil vatandaşları rahmetle andığını söyledi.

"Terör artık evrensel bir sorun oldu"

Terörün evrensel bir sorun olduğunu, devlet olarak üstesinde gelmek için her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Topaca, “Geçen yıl yaşadığımızı acıyı bir kez daha üzüntüyle hatırlıyoruz. Burada kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımız ile dün aynı şekilde şehit verdiğimiz askerlerimiz ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu acıların bir an önce dinmesini temenni ediyoruz. Gerek gar meydanında yaşanan saldırıyı gerekse de ülkemizin başka yerlerinde yaşanan terör eylemlerinin menşeine, saldırıyı yapanlara, yaptıranlara bakmaksızın lanetliyoruz. Çağımızın önemli sorunlarından biri terördür. Ülkemiz buna karşı mücadele veriyor. Devlet olarak her türlü tedbiri alarak bunun üstesinden geleceğiz.” dedi.

Vali Topaca, Ankara Garı önünde küçük grupların anma etkinliği yapabileceklerini, bunun dışındaki programlara güvenlik nedeniyle izin verilmeyeceğini bildirdi.

Güvenlik gerekçesiyle bazı riskler olduğunu belirten Topaca, "Tabii burada yaşanan acıyı vatandaşlarımız anmak isteyeceklerdir. Buna imkan sağlamak maksadıyla sembolik anlamda gerek şehit yakınlarının gerekse de bu anmayı yapmak isteyenlerin küçük gruplar halinde bir anma yapmasına izin verildi. Onun dışında herhangi bir program söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

Anma töreninin yapıldığı Ankara Garı kavşağında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çevredeki yüksek noktalara keskin nişancılar yerleştirilirken polis helikopteri de alanda bulunan ekiplere havadan destek sağladı.

10 Ekim 2015’te DAEŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda, 102 sivil yaşamını kaybetmiş, 391 kişi de yaralanmıştı.