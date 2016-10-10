Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

"Terör artık evrensel bir sorun oldu"

Ankara Valisi Topaca, Terörün evrensel bir sorun olduğunu, devlet olarak üstesinde gelmek için her türlü tedbir aldıklarını belirtti.

"Terör artık evrensel bir sorun oldu"

Ankara Valisi Topaca, Terörün evrensel bir sorun olduğunu, devlet olarak üstesinde gelmek için her türlü tedbir aldıklarını belirtti.

10 Ekim 2016 Pazartesi 10:18
377 Okunma

 "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te DAEŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği kanlı eylemde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki çok sayıda kamu yöneticisi, Ankara Garı kavşağına gelerek, saldırının yapıldığı yere hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı.

Vali Topaca, burada yaptığı konuşmada, kanlı saldırıda yaşamını yitirenler ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasına bombalı terör saldırısında şehit olan asker ve sivil vatandaşları rahmetle andığını söyledi.

"Terör artık evrensel bir sorun oldu"

Terörün evrensel bir sorun olduğunu, devlet olarak üstesinde gelmek için her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Topaca, “Geçen yıl yaşadığımızı acıyı bir kez daha üzüntüyle hatırlıyoruz. Burada kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımız ile dün aynı şekilde şehit verdiğimiz askerlerimiz ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu acıların bir an önce dinmesini temenni ediyoruz. Gerek gar meydanında yaşanan saldırıyı gerekse de ülkemizin başka yerlerinde yaşanan terör eylemlerinin menşeine, saldırıyı yapanlara, yaptıranlara bakmaksızın lanetliyoruz. Çağımızın önemli sorunlarından biri terördür. Ülkemiz buna karşı mücadele veriyor. Devlet olarak her türlü tedbiri alarak bunun üstesinden geleceğiz.” dedi.

Vali Topaca, Ankara Garı önünde küçük grupların anma etkinliği yapabileceklerini, bunun dışındaki programlara güvenlik nedeniyle izin verilmeyeceğini bildirdi.

Güvenlik gerekçesiyle bazı riskler olduğunu belirten Topaca, "Tabii burada yaşanan acıyı vatandaşlarımız anmak isteyeceklerdir. Buna imkan sağlamak maksadıyla sembolik anlamda gerek şehit yakınlarının gerekse de bu anmayı yapmak isteyenlerin küçük gruplar halinde bir anma yapmasına izin verildi. Onun dışında herhangi bir program söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

Anma töreninin yapıldığı Ankara Garı kavşağında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çevredeki yüksek noktalara keskin nişancılar yerleştirilirken polis helikopteri de alanda bulunan ekiplere havadan destek sağladı.

10 Ekim 2015’te DAEŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda, 102 sivil yaşamını kaybetmiş, 391 kişi de yaralanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 10.10.2016 10:20
Anahtar Kelimeler:
MekBarış Ve Demokrasi MitingiAnkara Garı önündeAnkaraAnkara Valisi Ercan Topaca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ