Terör algısı var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, ''Batı bölgesinde 'Güneydoğu' dendiğinde güya baştan sona terörle kasıp kavruluyor gibi bir algı var'' dedi.



Dursun, Diyarbakır'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri ''Yerel ve Bölgesel Medya Seminerinde'' kuruluş yerel ve bölgesel yayın kuruluşu temsilcilerinin genellikle ekonomik sıkıntılar üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

RTÜK Başkanı Dursun, bölgede yaşanan terör olaylarının televizyonlardaki yayınlanış şekli konusunda yayıncıların biraz daha ''hassasiyetle'' hareket etmesi gerektiğini bildirerek, şunları söyledi:

''Batı bölgesinde 'Güneydoğu' dendiğinde güya baştan sona terörle kasıp kavruluyor gibi bir algı var. Bir algı problemi var. Bu algının oluşumunda medya kuruluşlarının önemli rolü var. Bu kuruluşların, bu kuruluşlara buradan haber geçenlerin, ve merkezdeki editöryal faaliyetlerin birazda daha hassasiyetle ve özenle konuyla yaklaşılması gerektiği anlaşılıyor. Bir kez daha yayıncılığın kamusal sorumluluğu gündeme geliyor. Diyarbakır'daki sıradan bir olayı Diyarbakır'da olağanüstü birşey olmuş gibi gösterdiğinizde bunun ne tür sonuçlara yol açtığının iyi hesaplanması gerekir. Eskişehir'deki bir gazetecinin sorumluluğuyla Diyarbakır, Şırnak ve Van'daki bir gazetecinin sorumluluğu kıyaslandığında buradaki gazetecinin sorumluluğu daha fazladır diye düşünüyorum. Onunu için gazeteci arkadaşların özenle bu meseleye yaklaşmaları tavsiye edilebilir.''