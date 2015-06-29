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Tercih yapacak adaylara "üniversite karneleri" çıkarıldı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, adaylara, tercih yapmayı planladıkları üniversitelerin genel ve alanlara göre sıralamalarını görebilecekleri etkileşimli bir web sitesi hazırladı

Tercih yapacak adaylara "üniversite karneleri" çıkarıldı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, adaylara, tercih yapmayı planladıkları üniversitelerin genel ve alanlara göre sıralamalarını görebilecekleri etkileşimli bir web sitesi hazırladı

29 Haziran 2015 Pazartesi 11:33
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Tercih yapacak adaylara

ANKARA - ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversite adaylarına tercih yapmayı planladıkları üniversitelerin genel ve alanlara göre Türkiye ve dünya sıralamalarındaki durumlarını görebilecekleri etkileşimli bir web sitesi hazırladı.

ODTÜ URAP (University Ranking by Academic Performance) Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tercih aşamasındaki üniversite adaylarına ve velilere yardımcı olmak amacıyla üniversitelerin çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan sıralamalarını içeren etkileşimli bir rapor hazırlayarak, http://tr.urapcenter.org/2015_alan_siralamasi/ adresinden yayımladıklarını bildirdi.

Raporun birinci bölümünde, Türk üniversitelerinin 23 bilim alanına göre ülke ve dünyadaki durumunun aktarıldığını anlatan Akbulut, URAP’ın daha önce 29 Mayıs 2015’te açıkladığı 2014-2015 dünya alan sıralamasında yer alamayan üniversitelerin durumuna da bu raporda yer verildiğine işaret etti.

Alan sıralamalarının, fakülte veya bölüm sıralaması olmadığına dikkati çeken Akbulut, bir üniversitenin öğretim üyelerinin, 23 alandan herhangi biriyle ilgili olan bilimsel dergilerde makaleler yayınladığı takdirde o üniversitenin, o alan sıralamasında yer alabildiğinin altını çizdi. Akbulut, bu durumu açıklamak için, tıp fakültesi olmayan üniversitelerin, biyoloji, kimya veya biyokimya gibi alanlarda çalışan mensuplarının makalelerinin basıldığı dergilerin, tıp alanındaki dergiler arasında olabileceğini örnek göstererek, bu nedenle, bu üniversitelerin tıp fakülteleri olmadığı halde, tıp alanı sıralamasında yer alabildiğini söyledi.

Hukuk fakültesi olmayan üniversitelerin tarih bölümündeki akademisyenlerinin de hukuk tarihi ile ilgili makalelerinin basıldığı dergilerin hukuk alanındaki dergiler arasında ise o üniversitenin, hukuk alanı sıralamasında yer alabileceğini vurgulayan Akbulut, URAP’ın etkileşimli alan sıralamasındaki üniversitelerin mensuplarının, ilgili alanlardaki bilimsel dergilerde bir veya daha fazla makalesinin bulunduğunu belirtti.

Üniversitelerin 23 alana göre sıralaması

Akbulut, etkileşimli rapordaki tablolarda, her üniversitenin 23 alana göre Türkiye'deki ve dünyadaki yerinin görülebileceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Üniversite adayları etkileşimli raporda, bir üniversitenin 23 alandaki durumunu görülebileceği gibi bir bilim alanında, tüm üniversitelerin sırasını da görebilir.

Raporun ikinci bölümünde, dünyadaki üniversiteleri sıralayan 8 kurumun en son sıralamalarına göre üniversitelerimizin durumu verildi. Bu sıralama kurumları; ARWU, Leiden, NTU (HEEACT), SciMago, QS, THE (Times), Webometrics ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı’dır. Avrupa Birliği’nin maddi destek verdiği U-Multirank de üniversiteleri değerlendirmektedir. Ancak göstergelerin tümüne dayalı bir sıralama yayınlamadığı için etkileşimli raporda U-Multirank’e yer verilmedi."

AA

Son Güncelleme: 29.06.2015 12:16
Anahtar Kelimeler:
önce VatanTercih
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