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Tercan Kaymakamlığındaki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın gözetiminde Tercan Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü soruşturma yürütülüyor." dedi.

Tercan Kaymakamlığındaki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın gözetiminde Tercan Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü soruşturma yürütülüyor." dedi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:19
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Tercan Kaymakamlığındaki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor

Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında dün müftülükçe düzenlenen toplantıda, bir müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu, Tercan Müftü Vekili Ersin Kan ve zanlının da arasında bulunduğu 5 kişinin ölümü, iki kişinin de yaralanmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün Tercan Kaymakamlık binası giriş katındaki müftülük salonunda düzenlenen toplantı sırasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin Tercan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tercan İlçe Müftülüğünde işçi kadrosuyla çalışan Fatih Aslan'ın olay öncesi müftülük çalışanı Rasim Kılıç ile izin konusunda tartıştığı anlatılan açıklamada, şöyle denildi:

"Rasim Kılıç ile tartışan Aslan, tartışma sonucunda üzerinde bulundurduğu ruhsatlı tabancası ile ilk olarak Rasim Kılıç'a, akabinde yan odada toplantı halinde bulunan Tercan İlçe Müftü Vekili Ersin Kan ve müftülük çalışanlarından müezzin Muhammet Fatih Küçükyıldız, Sait Günday, imam Harun Yakup Günday ve Murat Kılıç'a peş peşe ateş etmiş, en son kendi başına ateş etmek suretiyle intihar girişiminde bulunmuştur."

Açıklamada, Ersin Kan ve Rasim Kılıç'ın saldırı sonrası olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Müftülük çalışanları Muhammet Fatih Küçükyıldız, Harun Yakup Günday ve olayın şüphelisi Fatih Aslan ise Tercan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri sırasında vefat etmişlerdir. Ağır şekilde yaralanan diğer müftülük çalışanları Murat Kılıç ve Sait Günday'ın tedavileri halen devam etmektedir."

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın gözetiminde Tercan Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü soruşturma yürütülüyor." bilgisi paylaşıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanTercan KaymakamlığıTercan Müftü Vekili Ersin Kan
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