TEOG'da 519 öğrencinin puanı yeniden hesaplandı

ANKARA

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet başvuruları sisteme geç girilen 519 öğrencinin yeniden hesaplanan puanları "e-okuldan" açıklandı. Puanların yeniden hesaplanmasının, diğer 1 milyon 287 bin 428 öğrencinin yüzdelik dilimlerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TEOG kapsamında hesaplanan Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) 29 Haziran'da ilan edildiğini anımsatıldı.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden bazı öğrencilerin muafiyetlerinin dikkate alınmadığına dair dilekçelerin Bakanlığa ulaştığı ve bunun üzerine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili inceleme ve araştırmalarını yaptığı ifade edilen açıklamada, 1982 Anayasasının 24. maddesi gereğince din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer aldığı belirtildi.

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının talebi üzerine, 9 Temmuz 1990'da Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığının "T.C uyruklu Hristiyanlık ve Musevilik dinlerine mensup öğrencilerin bu dinlerden birine mensup olduklarını belgelendirmeleri kaydıyla" din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulmaları yönünde bir karar alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu karar üzerine ülkemizde resmi ve özel okullarda bu koşulları taşıyan öğrencilerin kendilerinin veya velilerinin yazılı başvuruları ile muafiyet işlemleri uygulanmaya başlamıştır.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş kapsamında yapılan ortak sınavlara ilişkin olarak da Bakanlığımız 10 Ekim 2014 tarihine kadar sınavlara girecek öğrencilere ilişkin 'e-okul' girişlerinin yapılmasını okullardan talep etmiştir. Bu talebe binaen uygun biçimde girişi yapılan öğrencilerin YEP puanları 29 Haziran 2015 tarihinde ilan edilmişti acak 519 öğrencimizin muafiyet talepleri, kendilerinden kaynaklanan geç başvuru ya da okullarında başvuruların geç işleme konulması sebebiyle 'e-okul' sistemine yansıtılmamış ve bu nedenle muafiyet işlemleri yapılamamıştır. Bakanlığımıza ulaşan dilekçeler üzerine yapılan araştırma sonucunda bu öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına muafiyet başvuruları sisteme geç girilen bu öğrencilerin puanları yeniden hesaplanarak 'e-okul' üzerinden sisteme yüklenmiş ve saat 21.00 itibarıyla öğrencilerin bilgisine açıldı. 519 öğrencinin puanlarının yeniden hesaplanması, diğer 1 milyon 287 bin 428 öğrencimizin yüzdelik dilimlerinde herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır."