TEOG tercihleri için danışmanlık hizmeti başlıyor

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında yerleştirme puanlarını yarın açıklayacak. Puanların açıklanmasının ardından, 6-16 Temmuz'daki tercih döneminde, öğrencilere ve velilere, danışmanlık hizmeti verilecek.



MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEOG sistemine ilişkin öğrencilerle yaptıkları geniş kapsamlı toplantılarda, öğrencilerin tercih döneminde kapsamlı rehberlik ve danışmanlık hizmeti alma taleplerinin bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.



Bu talebi dikkate alarak, 81 ilde tercih danışmanlığı komisyonlarının oluşturulması için çalışmalara başladıklarını anlatan Güngör, komisyonların tüm Türkiye genelinde kurulacağını ve bu yönüyle ilk olacağını söyledi.



"7 bin 328 öğretmen görevlendirildi"



Komisyonlarda verilecek danışmanlık eğitimi için şubatta 100 formatör öğretmenin yetiştirildiğini, bu öğretmenlerin de 12 bin 899 rehber öğretmene eğitim verdiğini ifade eden Güngör, şu bilgileri verdi:



"Mayısta illere yazı göndererek, illerde tercih döneminde hizmet verecek komisyonlar oluşturmalarını istedik. Bu kapsamda, Türkiye çapında 2 bin 51 komisyon oluşturuldu. Bu komisyonlarda, öğrencilerimize tercih dönemi olan 6-16 Temmuz'da danışmanlık hizmeti verecek 7 bin 328 öğretmen görevlendirildi."



Komisyonların mesai saatlerinde çalışacağını dile getiren Güngör, ulaşımı zor olan yerlerde de mobil komisyonların oluşturulacağını kaydetti.



Komisyonlarda, öğrencilere ve velilere yönelik rehberlik hizmeti verileceğini bildiren Güngör, "Komisyonlar, tercih yapılacak okulların fiziki koşulları, ulaşımı, yüzdelik dilimi gibi bilgiler konusunda yardımcı olacaklar. Bu komisyonlar, ayrıca öğrencinin kendini tanıması, becerilerini fark etmesi, bir üst eğitim olan üniversiteden beklentilerini, tercihi yapılacak okulun mezuniyet sonrası istihdam ilişkilerini, okulun yakın ve uzak çevresini, öğrencinin lise sonrası hedeflerinin belirlenmesi konusunda rehberlik hizmeti verecek" şeklinde konuştu.



