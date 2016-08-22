TEOG nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) uygulaması kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi sonuçlarını açıkladı.

Başvuruda bulunan öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi sonuçlarını, "www.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

TEOG'a giren öğrencilerin birinci nakil başvuruları 9-15 Ağustos'ta alınmıştı.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi tercih başvuruları 19-23 Ağustos'ta; üçüncü nakil dönemi tercih başvuruları ise 26-31 Ağustos'ta yapılacak. 5-8 Eylül'de ise il ve ilçe yerleştirme ve nakil komisyonlarınca nakil tercih başvuruları alınacak. 9 Eylül itibarıyla yerleştirme işlemleri tamamlanacak.