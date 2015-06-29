Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

TEOG açıklandı

TEOG sistemi kapsamında liselere yerleştirme esas puanları açıklandı. Sonuçlar, "www.meb.gov.tr" ve "http://teog2015.meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenilebilecek.

TEOG açıklandı

TEOG sistemi kapsamında liselere yerleştirme esas puanları açıklandı. Sonuçlar, "www.meb.gov.tr" ve "http://teog2015.meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenilebilecek.

29 Haziran 2015 Pazartesi 09:15
537 Okunma
TEOG açıklandı
ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Kılavuzunda, 24 Haziran 2015'te ilan edileceği duyurulan yerleştirmeye esas puanların, ikinci dönem ortak sınavlardaki bazı sorulara açılan davaların geç sonuçlanması nedeniyle bugün açıklandığı ifade edildi.

Sonuçlar, "www.meb.gov.tr" ve "http://teog2015.meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenilebilecek.

Açıklamada, 26 Haziran 2015'te 12. İdare Mahkemesinde D Kitapçığı İngilizce 11. sorusu ile ilgili açılan dava neticesinde, mahkemenin bu soruya iptal kararı verdiği anımsatılarak Danıştay 8. Dairesi'nin 26.11.2014 tarih ve 2014/2083 esas sayılı kararı doğrultusunda iptal edilen soruyu tüm adayların doğru cevapladığı kabul edilerek 1 milyon 287 bin 947 öğrencinin 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı ile yerleştirmeye esas puanlarının yeniden hesaplandığı bildirildi. 

Öğrencilerin yerleştirme ve tercih işlemleriyle ilgili olarak illerde oluşturulan tercih ve yerleştirme rehberlik komisyonlarına müracaat ederek gerekli bilgiyi alabilecekleri belirtilen açıklamada, tercih ve yerleştirme işlemlerinde rehberlik yapma amacıyla okullarda 7 bin 328 öğretmenin görevlendirildiği kaydedildi. 

Tercih işlemleri 6 Temmuz'da başlıyor

MEB'in açıklamasında, yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından sürece ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Öğrencilerimiz, 6-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında 25 okul tercih yapabilecek ve tercih işlemlerini ortaokul müdürlüklerine onaylatacaklardır. Tercih işlemi, okul müdürlüklerine onaylatıldıktan sonra işlem tamamlanmış olacağından; öğrencilerimizin, tercihlerinde yapmayı düşündükleri değişiklikleri onaylama işleminden önce yapmaları gerekmektedir. Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra 14 Ağustos 2015 tarihinde yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar açıklanacaktır. 

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri ise 17-21 Ağustos 2015, 24-28 Ağustos 2015 ve 31 Ağustos-4 Eylül 2015'te gerçekleştirilecektir." 

AA

Son Güncelleme: 29.06.2015 12:15
Anahtar Kelimeler:
önce VatanTEOG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ