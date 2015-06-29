TEOG açıklandı

ANKARA

- Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Kılavuzunda, 24 Haziran 2015'te ilan edileceği duyurulan yerleştirmeye esas puanların, ikinci dönem ortak sınavlardaki bazı sorulara açılan davaların geç sonuçlanması nedeniyle bugün açıklandığı ifade edildi.

Sonuçlar, "www.meb.gov.tr" ve "http://teog2015.meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenilebilecek.

Açıklamada, 26 Haziran 2015'te 12. İdare Mahkemesinde D Kitapçığı İngilizce 11. sorusu ile ilgili açılan dava neticesinde, mahkemenin bu soruya iptal kararı verdiği anımsatılarak Danıştay 8. Dairesi'nin 26.11.2014 tarih ve 2014/2083 esas sayılı kararı doğrultusunda iptal edilen soruyu tüm adayların doğru cevapladığı kabul edilerek 1 milyon 287 bin 947 öğrencinin 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı ile yerleştirmeye esas puanlarının yeniden hesaplandığı bildirildi.

Öğrencilerin yerleştirme ve tercih işlemleriyle ilgili olarak illerde oluşturulan tercih ve yerleştirme rehberlik komisyonlarına müracaat ederek gerekli bilgiyi alabilecekleri belirtilen açıklamada, tercih ve yerleştirme işlemlerinde rehberlik yapma amacıyla okullarda 7 bin 328 öğretmenin görevlendirildiği kaydedildi.

Tercih işlemleri 6 Temmuz'da başlıyor

MEB'in açıklamasında, yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından sürece ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Öğrencilerimiz, 6-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında 25 okul tercih yapabilecek ve tercih işlemlerini ortaokul müdürlüklerine onaylatacaklardır. Tercih işlemi, okul müdürlüklerine onaylatıldıktan sonra işlem tamamlanmış olacağından; öğrencilerimizin, tercihlerinde yapmayı düşündükleri değişiklikleri onaylama işleminden önce yapmaları gerekmektedir. Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra 14 Ağustos 2015 tarihinde yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar açıklanacaktır.

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri ise 17-21 Ağustos 2015, 24-28 Ağustos 2015 ve 31 Ağustos-4 Eylül 2015'te gerçekleştirilecektir."