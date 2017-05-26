Tendürek Dağı'nda 20 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tendürek Dağı'nda yürütülen operasyonda ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik hava harekatında 20 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tendürek Dağı'nda yürütülen operasyonda ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik hava harekatında 20 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tendürek Dağı'nda yürütülen operasyonda ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik hava harekatında 20 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
AA