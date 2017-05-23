Temren Füzesi Denizkurdu 2017'de ilk kez kullanıldı

TCG KEMALREİS

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı en büyük tatbikatı Denizkurdu 2017'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun yanı sıra 21 ülkeden 19 yabancı askeri ataşenin takip ettiği "seçkin gözlemci günü"nün ilk bölümü tamamlandı.

Tatbikatın "seçkin gözlemci günü" kapsamında ilk olarak SAS timlerince mayın imhası gerçekleştirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait AB-212 tipi helikopterden denize atlayan iki SAS personeli, yüzerek mayınlı bölgeye geldi. Buradaki hazırlıkların ardından mayını imha eden iki personel botla bölgeden alındı.

SAT timleri tarafından Yılancık Adası'nda senaryo kapsamında belirlenen düşman hedeflerinin imhasına geçildi. SAT timleri havadan ve denizden hedef bölgeye yöneldi. Helikopterle yüksek irtifadan paraşütle serbest atlayış yapan SAT personeli adaya indi. Bu sırada su altından giden ekip de adaya çıktı. SAT botundan hedeflere yapılan atışların sonrasında adaya helikopterden iple SAT timi indirildi. Belirlenen hedeflerin imhasının ardından SAT timi adada Türk bayrağı açtı. SAT timleri, tatbikatın sancak gemisi TCG Kemalreis Fırtakeyni'nin önünden selamlama geçişi yaptı.

Dalgıçlar tarafından denizdeki mayının imhasının ardından senaryo kapsamında belirlenen denizaltıya, deniz karakol uçağıyla eğitim torpidosu atıldı. Bunun üzerine denizaltı acil olarak satıha çıktı.

5 gemi eğitim kabiliyetlerini sergiledi

Tatbikatta daha sonra denizde akaryakıt ikmali ve malzeme transferi yapıldı. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yarbay Kudret Güngör akaryakıt gemisinden TGC Salihreis ve TCG Kemalreis fırkateynlerine akaryakıt ikmali başarıyla tamamlandı. Bu sırada akaryakıt gemisinin güvertesinde Donanma Komutanlığı bandosunca marşlar çalındı. Faaliyet sırasında milli imkanlarla üretilen TCG Heybeliada ve TCG Büyükada tarafından posta çantası alma-verme eğitimi gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5 gemi yakın manevralardaki eğitim kabiliyetlerini sergiledi.

Tatbikatta bir ilk

Seçkin gözlemci gününün ilk bölümü, Sea Hawk helikopterinden sabit hedefe Temren Füzesi ve yine Sea Hawk helikopterinden hareketli hedefe Hellfire Füzesi atılmasıyla tamamlandı. Milli imkanlarla üretilen Temren Füzesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca bir tatbikat kapsamında ilk defa kullanıldı.