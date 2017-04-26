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Temiz deniz dalgıçları sevindirdi

Bodrum'daki deniz dibi temizliği etkinliğinde, sudan az miktarda atık çıkması dalgıç ve görevlileri mutlu etti.

Temiz deniz dalgıçları sevindirdi

Bodrum'daki deniz dibi temizliği etkinliğinde, sudan az miktarda atık çıkması dalgıç ve görevlileri mutlu etti.

26 Nisan 2017 Çarşamba 13:56
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Temiz deniz dalgıçları sevindirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki deniz dibi temizliği etkinliğinde, sudan az miktarda atık çıkması dalgıç ve görevlileri sevindirdi.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Küçükbük Mahallesi'nde devam etti. Belediyede görevli 10 dalgıç, hazırlıklarını tamamladıktan sonra dalış yaptı.

Bazı sürat botları ve balıkçı tekneleriyle de destek verilen temizlik çalışması, yaklaşık 2 saat sürdü.

Denizden çıkan atık miktarı az

Denizden az miktarda atık çıkması, dalgıçlar ve görevlileri sevindirdi. Dalgıçlarca teknelere alınan atıklar, sahile getirildi.

Temizlik çalışmasını muhtar azası şarkıcı Özlem Tekin de izledi.

Dalgıçlardan Öner Karaçiçek, yaptıkları çalışmalarla denizin her geçen gün daha da temiz hale geldiğini söyledi.

Denizden çıkan atık miktarının az olduğunu anlatan Karaçiçek, "İnsanlar kolay yolu seçip çöpleri denize atmış. Topladıklarımız, yüzyıllardır kaybolmayan atıklar. Ama denizimiz şu an korkulacak kadar kirli değil." diye konuştu.

Karaçiçek, yaptıkları çalışmayla insanlara sosyal mesaj vermeye çalıştıklarını vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaBodrumTemiz DenizDalgıçDenize En çok Mavi YakışırSürat BotlarıBalıkçı Tekneleri
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