Temel bilimleri seçene maaş gibi burs

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, AA muhabirine, LYS sonrası, üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi ve bilimsel gelişmelere liderlik etmesinin yolunun, araştırmacı insan gücünün nitelik ve niceliğinin artırılmasından geçtiğine işaret eden Ergin, bu kapsamda temel bilimleri tercih eden öğrencilere "maaş" gibi burs verdiklerini söyledi.

TÜBİTAK Bilim Kurulu'nda aldıkları kararla temel bilimleri tercih edecek öğrencilere verilecek bursun kapsamını genişlettiklerini bildiren Ergin, "Temel bilimlere teşvikin artırılması amacıyla LYS'de ilk 25 bine giren öğrencilerimizi, ayda 2 bin liraya kadar destekliyoruz. Öğrencilerimize tercih döneminde bu durumu göz önünde bulundurmalarını öneriyorum." diye konuştu.

"İlk 5 bine, 2 bin lira"

Temel bilimler burs miktarları hakkında bilgi veren Ergin, "LYS'de, Matematik Fen (MF) puan türünde ilk 5 bin kişi arasında yer alarak; matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerine yerleşenlerle Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) YGS-1 puan türünde ilk 5 bin kişi arasında yer alarak; felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen örgün lisans öğrencilerine aylık 2 bin lira burs verilecek." dedi.

Ergin, MF puan türünde sıralamada 5 bin ile 10 bin kişi arasında yer alarak, üniversitelerin matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşenlerle, YGS-1 puan türünde 5 bin ile 10 bin kişi arasında yer alarak; felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen örgün lisans öğrencilerine, aylık bin 500 lira burs sağlanacağını bildirdi.

MF puan türünde sıralamada 10 bin ile 20 bin kişi arasında yer alarak üniversitelerin matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşen örgün lisans öğrencilerine de aylık bin lira burs verileceğini belirten Ergin, 20 bin ile 25 bin kişi arasında yer alarak üniversitelerin matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşen örgün lisans öğrencilerine de aylık 750 lira burs verileceğini kaydetti.

Çift anadal programı da destekleniyor

Ergin, çift anadal programının da destekleneceğini ifade ederek, "İlk 10 bin kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri haricinde bölümlere yerleşip matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinde çift anadal programına kayıt yaptıran belirlenen sayıda örgün lisans öğrencisine aylık 750 lira aktarılacak." şeklinde konuştu.