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TEM otoyolu İstanbul güzergahı ulaşıma açıldı

TEM otoyolunun Bolu Dağı çıkışında iki yolcu otobüsünün karıştığı 2 trafik kazası nedeniyle kapanan İstanbul güzergahı ulaşıma açıldı

TEM otoyolu İstanbul güzergahı ulaşıma açıldı

TEM otoyolunun Bolu Dağı çıkışında iki yolcu otobüsünün karıştığı 2 trafik kazası nedeniyle kapanan İstanbul güzergahı ulaşıma açıldı

15 Temmuz 2015 Çarşamba 12:54
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TEM otoyolu İstanbul güzergahı ulaşıma açıldı

DÜZCE / BOLU - İstanbul istikametine seyreden bir yolcu otobüsünün Bolu Dağı Tüneli 4'üncü viyadükte devrilmesi ve bir başka yolcu otobüsünün de yol kenarındaki beton bariyerin üzerine çıkması nedeniyle ulaşıma kapanan yolda ekipler çalışmalarını tamamladı.

Yaklaşık 8 saat boyunca kaza bölgesinde kurtarma ve yola sızan akaryakıtın temizlenmesi için çalışma yapıldığından, bu süre zarfında trafik, Bolu Dağı'nın D-100 karayolu bağlantısı ile zaman zaman mevcut güzergahta tek şeritten kontrollü sağlandı.

Trafik akışı, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

Ankara yönünde de yoğunluk oluştu

Çalışmalar sırasında Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar nedeniyle bölünmüş yolun Ankara güzergahında da yoğunluk oluştu

Trafik özellikle 2, 3 ve 4'üncü viyadük üzerinde ara ara durma noktasına geldi.

Güzergahta sürekli devriye halinde bulanan ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu.

TEM otoyolundan İstanbul istikametine seyreden bir yolcu otobüsünün Bolu Dağı Tüneli 4'üncü viyadükte devrilmesi ve bir başka yolcu otobüsünün de yol kenarındaki beton bariyerin üzerine çıkması sonucu 6 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı.

Kazada ölenlerin kimlikleri tespit edildi

Bolu Dağı Tüneli 4'üncü viyadükte meydana gelen iki ayrı otobüs kazasında, devrilen 68 DK 464 plakalı otobüste yaşamını yitiren 6 kişinin sürücü Tuncay Sütçü, muavin Rıdvan Karakaya ile yolcular Ahmet Kaplan, Şahin Konak, Gülay Akarsu ve Aycan Kefken olduğu tespit edildi.

Ayrıca, güzergahtaki diğer kazada yol kenarındaki beton bariyerin üzerine çıkan 34 ZZ 5974 plakalı otobüsün sürücüsün ise Yılmaz Akkan olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 12:23
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önce VatanTEM
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