TEM otoyolu İstanbul güzergahı ulaşıma açıldı

DÜZCE / BOLU - İstanbul istikametine seyreden bir yolcu otobüsünün Bolu Dağı Tüneli 4'üncü viyadükte devrilmesi ve bir başka yolcu otobüsünün de yol kenarındaki beton bariyerin üzerine çıkması nedeniyle ulaşıma kapanan yolda ekipler çalışmalarını tamamladı.



Yaklaşık 8 saat boyunca kaza bölgesinde kurtarma ve yola sızan akaryakıtın temizlenmesi için çalışma yapıldığından, bu süre zarfında trafik, Bolu Dağı'nın D-100 karayolu bağlantısı ile zaman zaman mevcut güzergahta tek şeritten kontrollü sağlandı.



Trafik akışı, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.



Ankara yönünde de yoğunluk oluştu



Çalışmalar sırasında Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar nedeniyle bölünmüş yolun Ankara güzergahında da yoğunluk oluştu



Trafik özellikle 2, 3 ve 4'üncü viyadük üzerinde ara ara durma noktasına geldi.



Güzergahta sürekli devriye halinde bulanan ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu.



TEM otoyolundan İstanbul istikametine seyreden bir yolcu otobüsünün Bolu Dağı Tüneli 4'üncü viyadükte devrilmesi ve bir başka yolcu otobüsünün de yol kenarındaki beton bariyerin üzerine çıkması sonucu 6 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı.



Kazada ölenlerin kimlikleri tespit edildi



Bolu Dağı Tüneli 4'üncü viyadükte meydana gelen iki ayrı otobüs kazasında, devrilen 68 DK 464 plakalı otobüste yaşamını yitiren 6 kişinin sürücü Tuncay Sütçü, muavin Rıdvan Karakaya ile yolcular Ahmet Kaplan, Şahin Konak, Gülay Akarsu ve Aycan Kefken olduğu tespit edildi.



Ayrıca, güzergahtaki diğer kazada yol kenarındaki beton bariyerin üzerine çıkan 34 ZZ 5974 plakalı otobüsün sürücüsün ise Yılmaz Akkan olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



