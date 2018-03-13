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Telsiz kayıtlarına rağmen uçmadığını iddia etti

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski pilot binbaşı Kalaycı, iddianamede yer alan telsiz kayıtlarına rağmen 15 Temmuz akşamı helikopterle uçmadığını iddia etti.

Telsiz kayıtlarına rağmen uçmadığını iddia etti

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski pilot binbaşı Kalaycı, iddianamede yer alan telsiz kayıtlarına rağmen 15 Temmuz akşamı helikopterle uçmadığını iddia etti.

13 Mart 2018 Salı 12:05
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Telsiz kayıtlarına rağmen uçmadığını iddia etti

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan eski binbaşı Rafet Kalaycı, 15 Temmuz'dan önce İzmir'deki 3. Kara Havacılık Alayında görev yaptığını, olay tarihinde de izinli olduğu için Ankara'da bulunduğunu beyan etti.

Darbe girişiminden sonra izinlerin iptal edilmesi üzerine İzmir'e döndüğünü, burada gözaltına alınıp tutuklandığını anlatan Kalaycı, iddianamede de yer alan, olay günü Güvercinlik'teki Kara Havacılık Komutanlığına gittiği ve uçuş yaptığına dair tespitlerin doğruyu yansıtmadığını iddia etti.

Kalaycı, darbe girişiminde bulunmadığını ve FETÖ'cü olmadığını savunarak bilirkişi raporundaki uçuş telsiz kayıtlarını da kabul etmediğini söyledi.

 İddianamede yer alan telsiz kayıtları

İddianamede de yer alan, 15 Temmuz akşamındaki kule telsiz kayıtlarının çözümüne ait bilirkişi raporunda, sanık Kalaycı ile diğer sanıklar arasında saat 22.39'daki konuşmalar şöyle:

"- Taha Fatih Çelik: Bu frekansta beni duyan var mı?

- Rafet Kalaycı: Frekansta duyuyoruz, frekansta duyuyoruz.

- Çelik: Şu anda MİT ateş altına alındı, kobra helikopteri orada, hazır bekliyorlar.

- Kalaycı: Mutabık, şu an MİT'in üzerindeyiz, nizamiyesi ateş altına alındı. MİT'in üzerinde bekliyoruz tek kobra, MİT'in üzerinde bekliyoruz tek kobra müsait.

- İlkay Ateş: Dostum eee bizimle konuşuyorsun, biz başka trafikleri çağırdık.

- Kalaycı: Arkadaşlar MİT'in üzerinde bekliyoruz tek kuvvet ateş yaptık bekliyoruz."

Sanık Kalaycı'nın savunmasının ardından, haklarında benzer suçlamalarla dava açılan ve mevcut dava dosyası ile birleştirme kararı verilen sanıklar İlhan Ocakçıoğlu, Oğuz Yalçın, Mustafa Durmuş, Mehmet Şahin ve Mehmet Demirhisar'ın ek savunmaları alındı.

Önceki savunmalarını tekrar eden ve suçlamaları kabul etmeyen sanıkların savunmasından sonra duruşmaya öğle arası verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖTelsiz Kayıtları15 TemmizDarbe Girişimi
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